El turismo toca techo en Alicante y los ingresos empiezan a descender El sector deja de ser el catalizador del crecimiento de la economía en España y tiende a estabilizarse

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, apuntaba el pasado lunes ante la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la necesidad de un crecimiento sostenible del sector «para no morir de éxito ni matar a nuestra gallina de los huevos de oro». Y tenía razón. El animal no está para caldo, de hecho la temporada alta ha sido muy buena, pero comienza a dar síntomas de que flaquean las alas.

El recién terminado verano de 2025 ofrece signos de agotamiento del modelo, según apunta el informe de Perspectivas Turísticas de Exceltur, la alianza de las 32 empresas más importantes del sector. «El turismo deja de ejercer de contribuidor neto al crecmiento real de la economía en España», apunta el documento. En el periodo 2021-2024, el turismo ha supuesto el 52,6% del PIB nacional y catalizador del empleo.

Estaba en lo cierto el alcalde cuando apuntaba que en Alicante «los indicadores crecen y superan los de años anteriores tanto en ocupación, como en cruceristas o asistentes a congresos y eventos». ¿Cierto? Sí, pero, a pesar del incremento de visitantes a la ciudad, el turismo no produce tantos ingresos como en años precedentes, según los datos de Exceltur, ya que los ingresos por habitación disponible han caído un 1,2% en Alicante este verano.

Los motivos son diversos, aunque fundamentalmente dos: el cambio climático y el exceso de oferta de alojamiento, sobre todo de pisos turísticos. En cuanto al primero, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha constatado que el verano de 2025 ha terminado como el más cálido en 75 años.

Las olas de calor han afectado al turismo urbano, sobre todo a las ciudades del sur y de la costa mediterránea. Es el caso de Valencia -6,5%, con una caída en la demanda, y de Alicante -1,2% y Málaga -6,2%, entre otras. Al contrario, las ciudades vacacionales del norte de España son la que registran un mayor dinamismo de sus ingresos, favorecidos por las altas temperaturas del resto de España. Destaca el dinamismo de San Sebastián (+13,2%), Santander (+6,2%), Gijón (+10,6%) y La Coruña (+14,6%).

De otra parte está el descenso en los ingresos producido por una bajada de precios de alojamientos turísticos, en un contexto de fuerte aumento de las viviendas de uso turístico. Algo inversamente proporcional a la oferta de inmuebles residenciales. Pero no es el único problema, ya que el exceso de oferta empuja los precios hacia abajo.

En esta situación deben entenderse algunas medidas tomadas por las adminsitraciones, como los realizados por la Conselleria de Turismo. Desde la entrada de la Ley de Viviendas de Uso Turístico se han dado de baja más de 7.400 pisos turísticos ilegales del registro en la provincia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante acaba de aprobar una modificación del PGOU para limitar los alojamientos turísticos. De esta forma, se establece un índice de 0,187 plazas por habitantes, por lo que en aquellos distritos postales que lo superen no se podrán dar más licencias.

Estas medidas vienen a incidir en la regulación de los alojamientos turísticos. Alicante tiene registrados 17.682 alojamientos turísticos, la sexta ciudad española con más oferta, aunque son 1.661 menos que un año antes (-8,6%), según los datos de Exceltur a partir de AirDNA e INE.

Hacía también hincapié el alcalde en este encuentro de la FEMP en la necesidad de «conseguir que este crecimiento sea sostenido en el tiempo y debe ser necesariamente sostenible«. En este sentido, Exceltur reclama medidas al Gobierno central como la inversión en la mejora de las grandes infraestructuras de transporte que dan acceso a los destinos o la puesta en marcha de una iniciativa de regeneración urbana en los destinos pioneros de primera generación, además de continuar la regularización de los alojamientos turísticos de corta duración.

Lo que entiende la patronal es que la tasa turística no es la solución: »No ha demostrado su utilidad para gestionar los flujos turísticos y pueden mermar los resultados empresariales«, indican, »en un contexto de normalización del mercado«.