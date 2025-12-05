TRAM d'Alacant presenta su plan de inversiones 2026-2030 con foco en la Estación Central En el encuentro han participado entidades y usuarios habituales que han conocido las principales propuestas de este programa inversor

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha reunido este viernes al Comité de Participación de Clientes de TRAM d'Alacant para presentar el contenido del Plan de Actuaciones 2026-2030, hecho público hace unas semanas.

Este documento incluye las iniciativas previstas en los próximos cinco años en el TRAM d'Alacant y Metrovalencia, y cuenta con un presupuesto superior a los 830 millones de euros.

Tal como se ha explicado en este encuentro, el plan se divide en seis ejes de actuación que empiezan por finalizar las actuaciones de reconstrucción tras la dana; modernizar las instalaciones, infraestructuras y equipamientos técnicos de la red; incorporar nuevo material móvil; invertir en estaciones y en accesibilidad; mejorar las frecuencias actuales; y completar las ampliaciones previstas en este periodo.

En una primera intervención, el director gerente de FGV, Alfonso Novo, ha explicado que con esta propuesta «FGV marca su hoja de ruta de cara a los próximos cinco años con un plan de 839 millones de euros para mantener, modernizar y ampliar la red en servicio en Alicante y Valencia».

Estación Central y nueva maquinaria

Por lo que respecta a la red del TRAM d'Alacant, destaca como actuación prioritaria, para este periodo, la construcción y puesta en servicio de la nueva estación Central-Intermodal, como base para ofrecer un mejor servicio y desarrollar futuras ampliaciones.

A su vez, se ha anunciado la incorporación de nuevos tranvías a finales de 2026, como parte de este programa, que permitirá ofrecer más plazas y mejorar el servicio que se presta en la actualidad.

Tras esta presentación los asistentes han planteado sus preguntas y dudas sobre el plan, así como sobre el funcionamiento actual de la red.

La composición del Comité está abierto a entidades que participan en función del contenido o el orden del día. En esta ocasión, han asistido Cruz Roja, ONCE, la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante (Favsa), la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cave-Cova) y dos viajeros habituales.

Cómo funciona el Comité

En estas sesiones de trabajo participan usuarios habituales y representantes de diferentes entidades de Alicante y Valencia para analizar y debatir sobre cuestiones del servicio de transporte ferroviario que ofrece FGV.

El Comité de Participación de Clientes está formado por un máximo de 15 miembros y funciona como grupo de trabajo, asesoramiento y debate donde, con un orden del día previo, se promueve una interacción entre empresa y clientes para tener mayor compromiso y complicidad.

Por parte de FGV, los temas a proponer se extraen del conjunto de reclamaciones y sugerencias que se gestionan en la empresa, los citados informes de satisfacción del cliente, las encuestas y sondeos demoscópicos, o aquellos temas que, dentro de los objetivos y acciones de la empresa, interesa exponer a debate.