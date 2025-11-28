Llevan a cabo mejoras en el TRAM de Alicante para reducir vibraciones y ruidos Los trabajos se han realizado fuera del horario comercial para no interrumpir el servicio

Pau Sellés Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:39

La Generalitat Valenciana ha invertido 326.700 euros en unos recientes trabajos de mantenimiento de vía del servicio de TRAM en Alicante. Estas reparaciones empezaron el pasado mes de octubre y servirán para reducir, entre otros, problemas de vibraciones y ruidos. Las intervenciones se han realizado fuera del horario de servicio para no alterar la circulación tranviaria habitual y no causar molestias a los usuarios.

Los trabajos de amolado han tenido como objetivo contrarrestar el desgaste, conocido mediante mediciones realizadas previamente, y devolver al carril su geometría teórica. El presupuesto anual asciende a 326.700 euros. Las actuaciones han abarcado diversos tramos de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, que suman 18,7 kilómetros.

Con este tipo de mantenimiento se reducen los problemas de vibraciones, ruidos y desgastes excesivos en las ruedas de los trenes y tranvías, y aumenta de este modo el confort de los viajeros y disminuyen las posibles molestias a los vecinos al paso de los tranvías, explican desde la Generalitat.

Estos trabajos, incluidos en las labores de mantenimiento de vía e infraestructura que se realizan de forma continua por parte de FGV en las líneas de tranvía de TRAM d'Alacant, se desarrollan en jornada nocturna con un tren dotado de muelas que fresan los carriles y permiten recuperar su aspecto y prestaciones originales.

Estas actuaciones complementan también las acciones que se efectúan de manera habitual por parte de la empresa pública desde la Unidad de Mantenimiento de Instalaciones Fijas.