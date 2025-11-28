Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los trabajos de mejora. TA

Llevan a cabo mejoras en el TRAM de Alicante para reducir vibraciones y ruidos

Los trabajos se han realizado fuera del horario comercial para no interrumpir el servicio

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

La Generalitat Valenciana ha invertido 326.700 euros en unos recientes trabajos de mantenimiento de vía del servicio de TRAM en Alicante. Estas reparaciones empezaron el pasado mes de octubre y servirán para reducir, entre otros, problemas de vibraciones y ruidos. Las intervenciones se han realizado fuera del horario de servicio para no alterar la circulación tranviaria habitual y no causar molestias a los usuarios.

Los trabajos de amolado han tenido como objetivo contrarrestar el desgaste, conocido mediante mediciones realizadas previamente, y devolver al carril su geometría teórica. El presupuesto anual asciende a 326.700 euros. Las actuaciones han abarcado diversos tramos de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, que suman 18,7 kilómetros.

Con este tipo de mantenimiento se reducen los problemas de vibraciones, ruidos y desgastes excesivos en las ruedas de los trenes y tranvías, y aumenta de este modo el confort de los viajeros y disminuyen las posibles molestias a los vecinos al paso de los tranvías, explican desde la Generalitat.

Estos trabajos, incluidos en las labores de mantenimiento de vía e infraestructura que se realizan de forma continua por parte de FGV en las líneas de tranvía de TRAM d'Alacant, se desarrollan en jornada nocturna con un tren dotado de muelas que fresan los carriles y permiten recuperar su aspecto y prestaciones originales.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Estas actuaciones complementan también las acciones que se efectúan de manera habitual por parte de la empresa pública desde la Unidad de Mantenimiento de Instalaciones Fijas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse
  2. 2 Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes
  3. 3 Accidente múltiple en Biar: un coche en llamas y diversos heridos
  4. 4 Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  5. 5 Alicante lidera el mapa de la desertificación en España: el primer atlas revela que el 98,9% de su territorio árido está degradado
  6. 6 De Aspe a Barcelona: cae la infraestructura que lanzaba millones de llamadas y SMS al día para redes criminales
  7. 7 El misterio de la santera que estafó 13.000 euros a una mujer en Alicante
  8. 8 Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante
  9. 9 Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 27 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Llevan a cabo mejoras en el TRAM de Alicante para reducir vibraciones y ruidos

Llevan a cabo mejoras en el TRAM de Alicante para reducir vibraciones y ruidos