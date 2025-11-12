El Tossal de Manises revela pistas de la ciudad perdida que dio origen a Alicante El Marq concluye la primera fase de un ambicioso proyecto de excavación que podría confirmar la ubicación de la mítica Akra Leuké, fundada por Amílcar Barca hace más de 2.200 años

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:57

La historia de Alicante podría estar escribiéndose de nuevo bajo la arena del Tossal de Manises. Las excavaciones dirigidas por el Museo Arqueológico de Alicante (Marq) han sacado a la luz nuevas estructuras y restos arqueológicos que podrían pertenecer a la antigua ciudad de Akra Leuké, el asentamiento fundado por Amílcar Barca a finales del siglo III a. C. y considerado el origen más remoto de la actual ciudad de Alicante.

Estos días concluye la campaña de excavaciones 2025, la primera de un proyecto de cuatro años destinado a excavar el gran edificio anejo al foro romano y llegar a los estratos fundacionales del espacio habitado.

Los arqueólogos trabajan sobre una gran estructura rectangular de 10,20 por 19 metros, cuya función todavía se desconoce. Al retirar las primeras capas de tierra, han aparecido estructuras cuadradas y rectangulares, parcialmente afectadas por el fuego, lo que sugiere una antigüedad anterior a la época del Imperio romano.

«Cronológicamente son anteriores a la época augustea, es decir, previas al establecimiento del Imperio, a finales del siglo I a. C.», explica el director del Marq, Manuel Olcina, quien lidera las investigaciones junto al equipo técnico de la Diputación de Alicante.

El hallazgo ha despertado una gran expectación en el ámbito arqueológico, ya que algunas características apuntan a que este enclave podría formar parte de la mítica Akra Leuké, la ciudad cartaginesa levantada por Amílcar Barca y destruida por los romanos durante la Segunda Guerra Púnica.

«Si se confirmara este extremo, al final del proyecto podríamos visualizar una enorme zona de 196 metros cuadrados con edificios, en el que se visualizaría de manera clara esta ciudad púnica, con sus edificios y calles, algo excepcional en la arqueología de España», ha destacado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.

El Tossal de Manises, declarado Bien de Interés Cultural, abarca más de veinte siglos de ocupación continua, desde los íberos y los cartagineses hasta los romanos, que lo transformaron en la ciudad de Lucentum, y posteriormente en uno de los puntos clave para entender el origen urbano de Alicante.

Esta primera campaña abre un nuevo capítulo en el conocimiento del pasado de la ciudad. El MARQ prevé continuar con los trabajos durante los próximos cuatro años para profundizar en los estratos más antiguos y confirmar la hipótesis de que bajo el Tossal de Manises reposan las huellas de la ciudad perdida que dio origen a Alicante.