El parque del Pau 2 ya tiene constructor: Alicante se prepara para estrenar su nuevo pulmón con tirolina y toboganes gigantes

El barrio de La Torreta, en el Pau 2 de Alicante, empieza a ver más cerca uno de sus sueños urbanos, el futuro parque Isla de Corfú. El Ayuntamiento ha propuesto adjudicar las obras a la empresa Imesapi S.A., seleccionada de entre una docena de mercantiles interesadas en el proyecto.

La empresa ha presentado la oferta más ventajosa, valorada en 3,3 millones de euros. Así, la ejecución está prevista en un plazo de seis meses, lo que convierte a 2026 en el año en el que este gran espacio verde podría abrir sus puertas a los vecinos.

Se trata de un proyecto largamente esperado, tras el parón de las obras provocado por la renuncia de la anterior mercantil en febrero de 2023. Desde entonces, el Ayuntamiento trabajó en la extinción del contrato -con penalización incluida- y el arranque de la nueva licitación a partir de las actuaciones ya desarrolladas.

La adjudicación a Imepasi es el paso definitivo para crear el nuevo parque de La Torreta-Pau 2 de Alicante, que contará con más de 20.000 metros cuadrados. Con ello, el terreno se transformará en un nuevo pulmón urbano repleto de áreas de ocio, deporte y convivencia.

Y no solo eso. Además de ser una zona ajardinada, este nuevo parque de Alicante está diseñado como un espacio multifuncional capaz de acoger desde juegos infantiles hasta eventos culturales al aire libre.

Un parque pensado para todos

El diseño del parque de La Torreta-Pau 2 de Alicante destaca por su carácter intergeneracional. Contará con tres zonas de juegos infantiles, entre ellas una tirolina de 28 metros y un circuito de nueve toboganes que descenderán por las laderas del terreno.

Estas atracciones estarán acompañadas de cuerdas de escalada y pasarelas, favoreciendo el movimiento libre y el juego activo. Y es que uno de los aspectos más destacados del parque es la apuesta por la inclusión.

De este modo, los juegos contarán con elementos adaptados para niños con movilidad reducida, como paneles táctiles, rampas accesibles y columpios especiales. La intención es que cualquier familia, independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar del recorrido.

El parque también incluirá zonas deportivas para adultos y jóvenes. Habrá un área de calistenia, un circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y un muro de escalada. Estas instalaciones estarán conectadas entre sí mediante senderos y terrazas, facilitando un uso continuo del espacio.

Un escenario para la vida del barrio

Entre las grandes novedades está la construcción de un escenario con gradas, un elemento cada vez menos habitual en los parques de la ciudad. Este espacio permitirá celebrar conciertos, espectáculos infantiles, actividades vecinales y eventos culturales al aire libre.

El objetivo municipal es que el parque no sea únicamente un lugar de paso, sino un punto de encuentro social. Con este equipamiento, el Ayuntamiento busca dinamizar la vida comunitaria y ofrecer alternativas de ocio gratuitas en un barrio que carece de grandes espacios públicos.

Un jardín en movimiento

La zona verde no se limitará a plantar únicamente árboles. El proyecto del parque de La Torreta-Pau 2 de Alicante contempla una planificación paisajística basada en la diversidad cromática y estacional. Los setos y especies vegetales se organizarán para que cada parte del parque tenga una identidad visual propia, con colores que cambiarán según la época del año.

Asimismo, se crearán áreas de sombra con bancadas y zonas de descanso para que los paseos sean agradables incluso en los meses más cálidos. Pequeños miradores naturales en los niveles superiores ofrecerán vistas del conjunto, reforzando el concepto de parque como recorrido y no solo como estancia.

Si se cumplen los plazos, en poco más de medio año Alicante estrenará un nuevo símbolo urbano, un parque que combina naturaleza, ocio, deporte y cultura en un mismo espacio. Un lugar donde los niños bajarán por toboganes gigantes, los mayores harán ejercicio y los vecinos se reunirán al atardecer para compartir comunidad.