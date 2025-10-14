Alicante plantará 1.000 árboles al año durante el próximo trienio La nueva contrata de zonas verdes aumenta hasta 170 operarios más para el mantenimiento de los pulmones verdes de la ciudad

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 14:21 Comenta Compartir

Los pulmones verdes de Alicante crecerán a razón de mil árboles más al año durante el próximo trieno, según la previsión del Ayuntamiento de Alicante para la próxima contrata de espacios naturales. La Junta de Gobierno Local ha sacado a concurso el mantenimiento de zonas verdes de la ciudad por un montante en conjunto aproximado de 45 millones de euros. Es uno de los más importantes de la gestión municipal, junto con el de limpieza.

Alicante requiere en la actualidad el cuidado de más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes, 75.000 árboles en calles y plazas, más de 6.500 metros cuadrados de parterres y los montes urbanos y periurbanos de la ciudad y 540 maceteros distribuidos por la ciudad. También se incluye el mantenimiento de las zonas ajardinadas de la isla de Tabarca, castillo de Santa Bárbara y de los parques: Pedro Goitia, Lo Morant, La Marjal, Sergio Melgares, Juan Pablo II, Isla de Corfú, El Palmeral, La Ereta y los de La Tuna y del Mar.

3.000.000 metros cuadrados de zonas verdes 75.000 árboles en plazas y calles 6.500 metros cuadrados de parterres

Este servicio se ha dividido en tres lotes: uno para los parques y zonas verdes; otro, para las zonas forestales y un tercero para formación, según se especifica en el acuerdo del equipo de gobierno municipal.

El lote 2 se destina al cuidado de las zonas forestales (Benacantil, Serra Grossa, Orgegia, Cala Cantalar, Tossal, Sierra del Porquet…) y el lote 3 se reserva a centros especiales de empleo en el que se encargan del espacio de la Vía Parque entre Gastón Castelló y avenida de Novelda, así como de los jardines de Benisaudet.

Como cada vez es más superficie, el nuevo pliego asume un aumento de hasta 170 efectivos para el mantenimiento y cuidado de estas zonas verdes, con un mínimo de 20 operarios más cada anualidad, y se incrementará en un millón de euros anuales. También en el segundo lote se incorpora un equipo más, por lo que ahora se dispone de cuatro equipos para el mantenimiento de los bosques del municipio.

El objetivo es que el nuevo contrato pueda estar operativo para 2026, coincidiendo con el vencimiento del actual el 31 de diciembre del presente ejercicio. El pliego contempla la nueva maquinaria a incorporar en la que se prima, como ya se aplicó en el anterior contrato, la sostenibilidad con uso de energía eléctrica en todos los casos posibles.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, ha explicado que «ponemos en marcha el proceso de renovación del contrato de mantenimiento de zonas verdes por cerca de 45 millones de euros para los próximos cuatro años, más otro posible de prórroga, con un incremento previsto de un millón anual respecto al anterior contrato por la incorporación de nuevas zonas verdes al contrato de forma anual«.

«La plantilla se reforzará con la incorporación de otros 20 operarios cada ejercicio», ha añadido el edil. «De la misma forma, el Ayuntamiento reforzará de tres a cuatro las brigadas forestales puestas en marcha en el anterior contrato por el equipo de gobierno de Luis Barcala para cuidar de los montes de la ciudad, urbanos y periurbanos, y también mantendremos la colaboración los Centros Especiales de Empleo en el cuidado del corredor verde de la Vía Parque y las zonas verdes de Benisaudet y su entorno», ha subrayado Alemañ.