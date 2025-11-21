Así es la nueva aplicación que usa la IA para evitar atascos y encontrar aparcamiento en Alicante Permite conocer en directo el estado del tráfico, cortes de calles, plazas libres para estacionar o cuánto falta para que llegue el bus a una parada en contreto

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:06 | Actualizado 14:14h. Comenta Compartir

Alicante ha puesto en marcha este viernes un nuevo servicio con el que busca revolucionar la movilidad en la ciudad. Desde ahora, peatones, conductores, ciclistas y cualquier vecino o turista podrán conocer en vivo toda la información del tráfico, del transporte urbano o de las incidencias en las calles, y con ello ahorrar tiempo y planificar con más precisión sus desplazamientos.

Con la plataforma digital 'Alicante se mueve', el Ayuntamiento pone al alcance de los ciudadanos un sistema público que ha centralizado en una web y una app toda la información de movilidad de la ciudad. Tráfico en tiempo real con imágenes fijas de las cámaras, plazas libres en los parkings municipales, tiempos de paso de autobuses urbanos e interurbanos, incidencias y eventos que afectan a la circulación, todo en un mismo portal.

Desde este mismo viernes, la página web movilidad.alicante.es está disponible, así como la aplicación para Android. Los usuarios de iPhone tendrán que esperar algo más, pero a lo largo de la próxima semana también podrán descargar su propia aplicación.

Ampliar Carlos de Juan y Antonio Peral presentado la plantaforma de movilidad Alicante se mueve. AA

A través de las capas del mapa, los usuarios podrán consultar información útil como las incidencias, los eventos previstos o la ocupación de los párkings. También se podrá ver en tiempo real la imagen de más de 60 cámaras de tráfico de la ciudad. Esta función, junto al mapa de fluidez del tráfico por colores, se convertirá en imprescindible en momentos festivos como la Navidad o las Hogueras de San Juan.

Además, resulta de gran valor la posibilidad de consultar en tiempo real las incidencias en la vía pública, un servicio que se nutrirá del trabajo de los técnicos, pero al que también podrán contribuir los ciudadanos subiendo sus propias alertas. Con las notificaciones y la geolocalización activadas, se espera que la app pueda avisar automáticamente si hay algún problema cerca de su posición, evitando así los atascos que se producen cuando ocurre un accidente.

Se podrá ver en tiempo real la imagen de más de 60 cámaras de tráfico de la ciudad

Aunque la plataforma es de acceso libre a través de la web y la aplicación, quienes se registren podrán seleccionar en favoritos sus itinerarios habituales y recibir información personalizada en tiempo real. Con ello, podrán ahorrar tiempo y combustible.

Alicante se mueve se ha nutrido del sistema de vigilancia del tráfico: más de 300 cámaras repartidas por toda la ciudad, unas 60 de ellas accesibles públicamente con imágenes fijas.

Una apuesta estratégica por la movilidad inteligente

Los concejales de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, y de Innovación, Antonio Peral, han presentado el proyecto como una de las grandes apuestas del programa Smart City Alicante.

De Juan ha explicado que la plataforma «ha permitido gestionar todos los datos de movilidad —vehículos, trayectos, tiempos— con capacidad de anticipar decisiones en cortes de tráfico, obras o eventos». También ha destacado que el sistema facilita evaluar semáforos, consumos de combustible y emisiones de CO₂, con impacto «en los desplazamientos diarios y en la eficiencia del transporte público».

Ampliar Centro de Control de Pantallas. AA Un Centro de Control de Pantallas de Tráfico adaptado a las nuevas tecnologías Además de la aplicación para la ciudadanía, este proyecto ha supuesto de la modernización del Centro de Control de Pantallas de Tráfico que también puede monitorizar en directo lo que ocurre con el tráfico de la ciudad. Esto supone por ejemplo que puedan adaptar semáforos a la situación del tráfico o incluso prever cómo se va a comportar la movilidad en caso de cierre de una calle u otra. Con esta información se pueden tomar decisiones del día a día, ya que una gestión adaptada a cada momento que acorte un trayecto 30 segundos, sumados entre todos los conductores de la ciudad durante todo el año supone mucho ahorro tanto de tiempo como de emisiones contaminantes. Pero además, también permite conocer el comportamiento de la movilidad por ejemplo en Hogueras o incluso convertir esta sala en un Puesto de Mando Avanzado en caso de emergencia o de dispositivos especiales.

Por su parte, Antonio Peral ha subrayado que se trata de «la app de movilidad más importante que un Ayuntamiento ha puesto en marcha a nivel estatal», integrada en la estrategia Smart City con tecnologías de datos, geolocalización e inteligencia artificial.

El edil también ha avanzado que la plataforma incorporará pronto los indicadores de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con datos de calidad del aire por zonas y nuevos servicios externos.

Un proyecto de largo recorrido

El programa municipal ha sido cofinanciado por la iniciativa estatal Red.es y los fondos Feder, con una inversión global de 2,94 millones de euros: un 60% aportado por el Estado y un 40% por el Ayuntamiento.

Desde Innovación y Movilidad recuerdan que esta plataforma es solo «el inicio de una gran infraestructura digital», que irá sumando nuevos servicios y funcionalidades para «hacerle la vida más sencilla al ciudadano».