El Ayuntamiento habilitará más de 60 plazas de aparcamiento gratuito en un barrio de Alicante

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Alicante contará muy pronto con un nuevo aparcamiento público. La Junta de Gobierno ha dado un nuevo paso este martes para mejorar la movilidad y los servicios en el barrio de Babel con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud que permitirá iniciar las obras de acondicionamiento de la parcela de servicio público del Mercado Municipal para dedicarlo a un nuevo aparcamiento.

La actuación, adjudicada el pasado 28 de octubre a la empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.A. por un importe de 129.916,49 euros, forma parte del plan municipal para modernizar los mercados de la ciudad y facilitar el acceso a los usuarios. Con esta intervención se crearán más de 60 nuevas plazas, además de mejorar la accesibilidad y el entorno peatonal.

El proyecto ha sido impulsado por la concejalía de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados, y ha contado con el respaldo del equipo de gobierno y del grupo municipal Vox. La parcela, situada entre las calles Asilo, Miguel Hernández y Pardo Gimeno, se transformará en un aparcamiento ordenado y funcional con 53 plazas para automóviles, cuatro para motocicletas y dos reservadas a personas con movilidad reducida.

Accesos controlados y entorno más seguro

El nuevo estacionamiento contará con un sistema de control de acceso automatizado con doble entrada desde la calle Asilo y barreras electromecánicas. Además, se mantendrán los accesos existentes para comerciantes desde la calle Pardo Gimeno y los pasos peatonales actuales para facilitar el tránsito de clientes y vecinos.

Ampliar Proyecto de la obra del aparcamiento. AA

El diseño prevé un flujo de circulación circular y ordenado, con una salida única para mejorar la seguridad y evitar congestiones. Además, la actual salida hacia la calle Asilo será sustituida por un parterre con césped artificial y bolardos de caucho, que contribuirán a embellecer la zona y reforzar la separación entre el tráfico rodado y peatonal.

El proyecto también incluye una adecuación integral del entorno urbano, con intervenciones en la calle Asilo destinadas a mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal. Estas obras complementarán la zona de estacionamiento del mercadillo, donde se proyectan 64 plazas adicionales para automóviles, 10 para motocicletas y dos adaptadas a personas con movilidad reducida.

Obras acabadas para Navidad

Desde el Ayuntamiento destacan que esta intervención responde a la demanda de los vecinos y usuarios del mercado municipal, que contarán con un espacio más cómodo y accesible. «Con este nuevo aparcamiento damos respuesta a una necesidad histórica del barrio y contribuimos a dinamizar el comercio local, haciendo más fácil venir al mercado y disfrutar del entorno de Babel», ha señalado la portavoz de la Junta de Gobierno, Cristina Cutanda.

El Plan de Seguridad y Salud, elaborado por la empresa adjudicataria y supervisado por el coordinador de seguridad José Vicente García Abellán, ha recibido ya el informe favorable del área técnica, lo que permitirá el inicio inmediato de las obras.

El Ayuntamiento prevé que los trabajos se desarrollen durante las próximas semanas con el objetivo de tener listo el nuevo aparcamiento antes de las fiestas navideñas, cuando la afluencia al mercado aumenta significativamente.

Con esta actuación, el consistorio refuerza su apuesta por una ciudad más accesible, moderna y sostenible, donde los espacios públicos estén al servicio de los ciudadanos y del comercio de proximidad.

Temas

Obras

Aparcamiento