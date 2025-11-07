Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El compositor Óscar Esplá. ARCHIVO FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

Alicante y Elche preparan un gran homenaje conjunto al genio musical Óscar Esplá en su Año

Los dos ayuntamientos impulsan un programa con conciertos, teatro y exposiciones para reivindicar el legado del compositor y su conexión con el Misteri d'Elx

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:32

Alicante y Elche unirán fuerzas para celebrar el Año Óscar Esplá, una gran iniciativa cultural que rendirá tributo a uno de los compositores más universales de la música española. Será el próximo 2026 cuando se conmemoren 140 años de su nacimiento y medio siglo de vida desde su muerte.

El proyecto, impulsado por ambos ayuntamientos, busca poner en valor la figura del creador alicantino, autor de los preludios del Misteri d'Elx, y acercar su obra a nuevas generaciones a través de una programación conjunta de música, teatro y arte contemporáneo.

Obras de Óscar Esplá. ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

El anuncio emitido por los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz este viernes supone el primer avance de un programa que se desarrollará a lo largo de 2026 y que simboliza la colaboración cultural más estrecha de las últimas décadas entre las dos principales ciudades de la provincia.

Ambas instituciones trabajan en acciones coordinadas que permitirán compartir producciones, espacios y artistas, reivindicando el espíritu innovador de Esplá como un nexo entre Alicante y Elche.

Entre las iniciativas previstas destacan los intercambios artísticos entre el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante y L'Escorxador d'Elx, dos referentes en la escena cultural contemporánea. Estos centros acogerán actividades inspiradas en la figura del compositor y en su influencia dentro de la música del siglo XX.

La propuesta incluirá además actividades participativas abiertas al público, con el propósito de acercar la creación artística a la ciudadanía. El espíritu del maestro volverá así a sonar entre las dos capitales culturales de la provincia, en un año que promete convertir su legado en punto de encuentro entre pasado, presente y futuro.

