Llega a Alicante la cuarta carrera solidaria de la Policía Nacional El evento cuenta con diferentes categorías para niños y adultos y los beneficios se donarán a la asociación Adema

Inés Rosique Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:00 Comenta Compartir

La Policía Nacional celebrará este domingo, día 21, la 4ª Carrera Solidaria 'RUTA 091' en la ciudad de Alicante. El evento tendrá lugar en el Estadio de Atletismo Joaquín Villar, donde además se podrá disfrutar durante toda la jornada de una exhibición de medios policiales.

La iniciativa 'Kilómetros Solidarios RUTA 091' forma parte de una serie de carreras organizadas por la Policía Nacional en distintas ciudades del país. Los beneficios obtenidos se destinan íntegramente a causas solidarias, en este caso los fondos recaudados se harán llegar a la asociación sin ánimo de lucro ADEMA. Para aquellos que quieran aportar, pero sin participar en la carrera, se han contemplado las inscripciones 'dorsal cero', la venta de camisetas y otros artículos en los puestos del evento.

En la categoría de adultos, la prueba contará con dos carreras según la distancia y una marcha popular: la modalidad de 10 kilómetros (10K) y la de 5 kilómetros (5K), tanto en carrera popular como en marcha popular «Andarines». Todas transcurrirán por el casco urbano de Alicante, con un tiempo máximo de 90 minutos para completarlas.

Para los menores de 14 años se han programado cinco pruebas con distancias adaptadas a la edad: Sub6 (200 metros), Sub8 (400 metros), Sub10 (500 metros), Sub12 (600 metros) y Sub14 (800 metros). Cada una tendrá una duración de cinco minutos y se desarrollará en la pista del Estadio Joaquín Villar.

La salida se ubicará en la calle Foguerer José Romeu y la meta en el Estadio Joaquín Villar. En este último punto se habilitará un servicio de guardería con talleres y animaciones infantiles para los más pequeños, detalla la Comisaría Provincial de Alicante.

La carrera está organizada por la Policía Nacional y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante. Los patrocinadores oficiales del evento son el Banco Santander y Mupol. También participan distintos colaboradores como el Club de Atletismo APOLANA, Hércules CF, Amazon, Bonnysa, Secret Hunter Scape Room o Chocolates Marco Tonda.

Temas

Policía Nacional