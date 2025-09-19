Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados En total se han levantado 52 actas de sanción por venta ambulante, mientras que se ha detenido a un hombre por desobediencia y receptación en esta operación de la Policía Nacional y la Local de Alicante

La Policía Nacional y la Local de Alicante han llevado a cabo un operativo conjunto para acabar con un mercadillo ilegal donde se podrían estar vendiendo objetos de procedencia ilícita. El espacio de venta ambulante, ubicado en la calle Cuarzo, en Colonia Requena, no contaba con los permisos municipales para esta actividad.

En total el cuerpo de seguridad local ha levantado 52 actas de sanción por la venta ambulante ilegal durante este operativo llevado a cabo la noche del pasado martes. Por el lado de la Policía Nacional, se recuperaron cinco teléfonos y una táblet, deteniendo a una persona por un presunto delito de desobediencia y receptación.

Según detallan fuentes de la Policía Nacional y en el marco del Plan Seguridad Levante, el operativo conjunto tenía como objetivo la recuperación de efectos robados en un mercadillo ilegal de Colonia Requena donde se venden y se compran productos sin ninguna garantía y sin los permisos municipales correspondientes.

Durante el trascurso de la operación policial, tanto agentes uniformados como de paisano acudieron a esta calle, donde identificaron a 52 personas, deteniendo a una y chequearon 42 vehículos, algunos de los cuales han sido inmovilizados por la Policía Local al tener una procedencia supuestamente irregular.

Así, se han tramitado numerosas denuncias por infracciones de tráfico y la Policía Nacional ha levantado dos actas de droga y cuatro de desobediencia, a las que se le suman las 52 sanciones impuestas por los agentes locales por la venta ambulante ilegal.

Se trata de una nueva operación en esta zona que pretende acabar con los mercadillos ilegales que se forman en torno a Colonia Requena. Según recuerdan fuentes municipales, desde septiembre del pasado año se han realizado 320 intervenciones en las calles colindantes de Esmeralda y Olivino. Además, meses atrás los efectivos municipales retiraron un asentamiento ilegal en la zona.

Lucha contra la venta ambulante

La venta ambulante y la limpieza ha sido uno de los temas tratados el pasado lunes en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Alicante bajo la presidencia del alcalde Luis Barcala, a la que asistieron el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y otras autoridades y mandos policiales.

Se trata de un frente que está combatiendo desde el verano activamente el consistorio, también en zonas de amplia afluencia turística como en la fachada litoral, donde se ha llevado a cabo varios operativos conjuntos con la Policía Nacional.

El pasado 22 de julio los agentes destruyeron en el vertedero municipal de 2.000 kilogramos de material falsificado incautado desde la pasada Semana Santa, correspondiente a 408 expedientes de intervención policial, que permanecía almacenado en las instalaciones de la unidad Fox. En concreto se destruyeron 720 equipaciones de fútbol, 206 bolsos y monederos, 52 prendas íntimas y 48 pares de zapatillas.