La fundación de los boinas verdes Roble y Machete organiza varios eventos benéficos en Alicante

la Fundación de los Boinas Verdes Roble y Machete organiza este otoño una serie de eventos de carácter benéfico en Alicante con dos grandes protagonistas: la Orquesta ADDA Sinfónica Alicante, que interpretará obras como 'El Barbero de Sevilla' de Rossini, 'Adagio para cuerdas' de Barber y la 'Octava Sinfonía' de Dvořák; y el escritor Lorenzo Silva, quien contará cómo se documentó para escribir la novela 'Nadie por delante' y qué encontró en los miembros del Mando de Operaciones Especiales (MOE) a lo largo de su investigación.

El concierto tendrá lugar el miércoles día 8 de octubre a las 19.30 horas, en la sala sinfónica Oscar Esplá del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), tras unas palabras de presentación de la fundación. Las entradas están disponibles por un precio de 15 euros en la página de internet de Dentralia: https://www.dentralia.com/evento/88behi7xwi802FnbuI50 y en taquilla el mismo día del concierto.

El escritor Lorenzo Silva, conocido por sus novelas policiacas protagonizadas por los guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, estará presente el 15 de octubre, a las 20 horas, en el Sport Club (restaurante diurno), donde hablará sobre el MOE y qué encontró en los miembros de esta prestigiosa unidad del Ejército de Tierra para decidirse a escribir una novela sobre ellos y sus misiones más allá de nuestras fronteras.

Lorenzo Silva mantendrá un diálogo con el comandante Alfonso Blas, quien fue jefe de comunicación del Mando de Operaciones Especiales durante los siete años en que el autor llevó a cabo el periodo de documentación para la realización de la novela 'Nadie por delante'.

La novela narra una historia alicantina que comienza en un concierto de Estopa en la Plaza de Toros de Alicante, previo a la intervención del Mando de Operaciones Especiales en el islote de Perejil (2002), y concluye con la evacuación de personal de Afganistán (2021). Casi veinte años de historia de los boinas verdes, en los que se narran seis operaciones en diversas misiones internacionales en las que ha participado el MOE.

El autor nos revelará cómo se documentó, así como las vivencias en las que participó para familiarizarse con su vocabulario, su forma de actuar y sus diferentes especialidades y misiones, llegando incluso a 'empotrarse' con ellos en ejercicios y maniobras para vivir de cerca y de manera participativa su realidad.

La Fundación Roble y Machete, conocida como la Fundación de los Boinas Verdes, es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, que nace en Alicante con la misión de atender las necesidades de los Boinas Verdes a medida que regresan a la vida civil.

La finalidad de ambos eventos es dar a conocer a la sociedad alicantina, de la que los Boinas Verdes son vecinos desde hace más de medio siglo, los proyectos de la Fundación, además de obtener los fondos necesarios para llevarlos a cabo. La recaudación irá destinada íntegramente a la financiación de proyectos de la Fundación Roble y Machete y de Cáritas Castrense Alicante, por lo que se ha habilitado la fila 0 o el cubierto 0, de manera que aquellas personas que deseen colaborar y no puedan asistir puedan hacerlo igualmente.

