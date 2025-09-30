El grupo Archivos de Alicante inaugura sus jornadas sobre patrimonio documental en la Sede Universitaria Los días 1 y 2 de octubre se mostrarán documentos singulares y se debatirá sobre la conservación y difusión del patrimonio histórico alicantino en el marco del acuerdo institucional

Ismael Martinez Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 12:50

El grupo Archivos de Alicante, integrado por los archivos de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana, inicia este miércoles su actividad con las I Jornadas de Patrimonio Documental Alicantino. El encuentro se celebrará los días 1 y 2 de octubre en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4).

La inauguración tendrá lugar el miércoles a las 18:30 horas, con la participación de los responsables de los principales archivos de la provincia. A lo largo de dos jornadas, el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Alicante, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Diputación Provincial y el Archivo General de la Universidad de Alicante mostrarán el funcionamiento interno de estas instituciones y algunos de sus documentos más relevantes.

Las ponencias estarán a cargo de sus directores: Susana Llorens, María del Olmo, Lourdes Villaplana y Emilio Rosillo Clement.

Cartel de las I Jornadas de Patrimonio Documental Alicantino, que se celebran en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. UA

Las jornadas se enmarcan en el acuerdo institucional firmado en junio por las cuatro instituciones, cuyo objetivo es la protección, conservación y difusión del patrimonio documental alicantino. «Este compromiso común establece las bases para colaborar en la preservación de un legado esencial para la historia y la identidad de la provincia», subraya Emilio Rosillo.

Los organizadores además han destacado que se trata de la primera actividad del grupo Archivos de Alicante. «Estas jornadas nacen con vocación de acercar a la ciudadanía la importancia de los archivos como garantes de derechos y obligaciones, y como instituciones fundamentales en la protección del patrimonio histórico de todos los alicantinos».