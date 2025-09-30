Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen oficial de las I Jornadas de Patrimonio Documental Alicantino, primera actividad del grupo Archivos de Alicante. U.A.

El grupo Archivos de Alicante inaugura sus jornadas sobre patrimonio documental en la Sede Universitaria

Los días 1 y 2 de octubre se mostrarán documentos singulares y se debatirá sobre la conservación y difusión del patrimonio histórico alicantino en el marco del acuerdo institucional

Ismael Martinez

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:50

El grupo Archivos de Alicante, integrado por los archivos de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana, inicia este miércoles su actividad con las I Jornadas de Patrimonio Documental Alicantino. El encuentro se celebrará los días 1 y 2 de octubre en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4).

La inauguración tendrá lugar el miércoles a las 18:30 horas, con la participación de los responsables de los principales archivos de la provincia. A lo largo de dos jornadas, el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Alicante, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Diputación Provincial y el Archivo General de la Universidad de Alicante mostrarán el funcionamiento interno de estas instituciones y algunos de sus documentos más relevantes.

Las ponencias estarán a cargo de sus directores: Susana Llorens, María del Olmo, Lourdes Villaplana y Emilio Rosillo Clement.

Cartel de las I Jornadas de Patrimonio Documental Alicantino, que se celebran en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Cartel de las I Jornadas de Patrimonio Documental Alicantino, que se celebran en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. UA

Las jornadas se enmarcan en el acuerdo institucional firmado en junio por las cuatro instituciones, cuyo objetivo es la protección, conservación y difusión del patrimonio documental alicantino. «Este compromiso común establece las bases para colaborar en la preservación de un legado esencial para la historia y la identidad de la provincia», subraya Emilio Rosillo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los organizadores además han destacado que se trata de la primera actividad del grupo Archivos de Alicante. «Estas jornadas nacen con vocación de acercar a la ciudadanía la importancia de los archivos como garantes de derechos y obligaciones, y como instituciones fundamentales en la protección del patrimonio histórico de todos los alicantinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El grupo Archivos de Alicante inaugura sus jornadas sobre patrimonio documental en la Sede Universitaria

El grupo Archivos de Alicante inaugura sus jornadas sobre patrimonio documental en la Sede Universitaria