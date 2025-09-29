Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La exposición se encuentra en el edificio Polivalente III. UA

La exposición en honor a Carmelina Sánchez-Cutillas aterriza en la UA

Los estudiantes y visitantes podrán conocer la historia de la gran escritora valenciana del siglo XX en el recibidor del vicerrectorado de formación permanente y lenguas

Inés Rosique

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:59

La Universidad de Alicante acoge la exposición 'Des de les fronteres del silenci', dedicada a la escritora valenciana Carmelina Sánchez-Cutillas, considerada una de las grandes figuras de la literatura valenciana del siglo XX. La muestra se puede visitar en el recibidor del Vicerrectorado de Formación Permanente y Lenguas, ubicado en el primer piso del edificio Polivalente III. La exposición fue creada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua para celebrar el año dedicado a la autora alteana y llega a la UA gracias a la colaboración de los profesores y comisarios Joan Borja y Mª Àngels Francés.

Carmelina Sánchez-Cutillas (Madrid, 1921-Valencia, 2009) se destacó en el ámbito de las letras valencianas contemporáneas por su singularidad y su profunda relación con la historia y la literatura. Nieta del historiador y folclorista alteano Francesc Martínez i Martínez, escribió su biografía, 'Francisco Martínez: un humanista alteano' (1866-1946), y publicó estudios sobre historia y literatura medieval, como 'Don Jaume el Conqueridor en Alicante' (1957) y 'Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València' (1967).

Su obra abarcó tanto la poesía, con títulos como 'Un món rebel' (1964) y 'Conjugació en primera persona' (1969), como la prosa creativa, destacando 'El llamp i la sageta dels records' (1979) y 'A la reverent e honrada sor Francina de Bellpuig' (1981).

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Sin embargo, Sánchez-Cutillas es especialmente reconocida por su novela 'Materia de Bretanya' (1976), que refleja su voz comprometida y apasionada por la vida y el conocimiento.

A lo largo de su trayectoria, su obra abordó de manera crítica y poética tres ejes fundamentales: la lucha contra la sumisión lingüística, la oposición al totalitarismo ideológico y la denuncia de la discriminación de género. La exposición 'Des de les fronteres del silenci' invita a redescubrir a esta escritora y a apreciar la riqueza y la fuerza de su legado literario y humano.

