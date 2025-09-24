Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Cartel del congreso celebrado por la UA. UA

La UA celebra un congreso internacional sobre Comunicación y Medios Audiovisuales

El evento reunirá a más de 150 especialistas, de los cuales un 40% son investigadores internacionales

Inés Rosique

Alicante

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:10

Desde este miércoles 24 de septiembre y hasta el viernes 26 la Universidad de Alicante está celebrando la sexta edición del Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales (Cincoma). El encuentro se desarrolla en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y alberga actividades presenciales y online.

El congreso reunirá a más de 150 especialistas en comunicación procedentes de todo el mundo. Además, contará con más de 20 mesas de debate en las que se abordarán temas de actualidad en distintas disciplinas como comunicación, periodismo, publicidad y relaciones públicas. Otras actividades que se llevarán a cabo son las sesiones plenarias, formativas o presentaciones de libros y proyectos de investigación, destacan los organizadores.

Del total de participantes, el 60% es de origen español, mientras que el 40% de los investigadores proceden de distintos países como Colombia, Ecuador o México. Presidido por la profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA Tatiana Hidalgo, y dirigido por el profesor del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca Javier Herrero, «Cincoma se consolida como un foro de referencia internacional para la difusión de resultados de investigación y el impulso de jóvenes investigadores y doctorandos».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El evento está respaldado por la Generalitat Valenciana, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. La conferencia inaugural estará a cargo del presentador de televisión y profesor Santiago Burgoa, mientras que el acto de clausura correrá a cargo del profesor Daniel Barredo, de la Universidad de Málaga.

