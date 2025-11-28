El 'Black Friday' y la maratón llenan las calles de Alicante este fin de semana Las compras adelantadas de Navidad y los 4.400 participantes de la prueba acaparan el interés ciudadano

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:33

Alicante activa el modo Navidad en un fin de semana en el que la ciudad estará llena por dos motivos fundamentales: las compras adelantadas de Navidad en el 'Black Friday' y la celebración el domingo del primer Maratón Internacional Elche-Alicante. Ya la inauguración de las luces ornamentales el pasado viernes supuso un atractivo para salir a disfrutar del ambiente especial de esta época del año, pero las actividades aumentan este fin de semana con la inauguración, por ejemplo, de la Casa de Papá Noel y la feria infantil en Séneca. Todo buenas excusas para salir a tomar las calles.

El frío que ha llegado la última semana a Alicante, al contrario de lo que se pueda suponer, ha supuesto un revulsivo para el comercio textil local. Hasta ahora, las altas temperaturas que han prolongado el verano hasta hace escasas fechas había hecho que la campaña de invierno no haya llegado hasta casi los últimos días. Este fin de semana, que mantendrá los bajos registros, puede animar a los compradores a cambiar el abrigo y comprar esas prendas más calentitas. «Después de una no temporada de invierno, el frío que estamos teniendo, con la ayuda de las luces de Navidad y el atractivo que suponen, esperamos unas buenas perspectivas para el comercio local», ha afirmado el presidente del Colectivo por Alicante, Vicente Armengol.

Quien quiera comprar, ahora tiene la oportunidad con el 'Black Friday', el periodo de descuentos prenavideño, ya que «la economía de los ciudadanos no está todo lo boyante que tendría que estar», recuerda Armengol. Con descuentos de hasta el 70% en algunas tiendas, es buen momento para aprovechar. «Con el ambiente navideño haga un poco de acelerador para esas ventas que necesitamos para seguir adelante», confía Armengol, quien siempre recuerda los beneficios del comercio local: «El mejor producto, la atención personal y una sonrisa que no es de cartón».

Por si fuera poco, este domingo se celebra la primera Maratón Internacional Elche-Alicante, una atractiva competición deportiva que ha despertado mucho interés. La prueba elevará la ocupación hotelera de este fin de semana al 85% en Alicante, según los datos aportados por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA) al Patronato de Turismo Alicante City&Beach.

Los más de 4.400 atletas inscritos para esta prueba llegan desde 50 países y, junto con sus acompañantes, realizarán una estancia media de dos noches en la ciudad este último fin de semana de noviembre. Los participantes más numerosos a nivel internacional proceden del Reino Unido, mientras que de los nacionales, el número más elevado viene desde Madrid. Además ya han empezado a llegar los maratonianos africanos, que vienen principalmente de Eritrea, Kenia y Etiopía.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que «la gran fiesta deportiva de este año repercute también de manera muy positiva en los alojamientos y la hostelería alicantina».