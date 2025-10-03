La Diputación de Alicante moderniza los sistemas de gestión del Padrón Municipal en los ayuntamientos El proyecto, financiado con fondos europeos, busca ofrecer una administración más fiable y eficaz mediante nuevas herramientas digitales y actualizadas

Ismael Martinez Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 12:00

La Diputación de Alicante quiere liderar la transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del Padrón Municipal de los ayuntamientos de la provincia. El diputado de Innovación y Gestión Documental, David Aracil, ha presentado este jueves a los consistorios los detalles de este proyecto, que persigue una administración más cercana, fiable y eficaz.

«Hace 25 años fuimos pioneros en la implantación de un sistema que ahora ha quedado desfasado. Por ello, vamos a desarrollar este nuevo modelo que nos permitirá dar un importante salto cualitativo y cuantitativo, situándonos una vez más a la vanguardia en la gestión del padrón», ha señalado Aracil.

El plan, financiado con 1,5 millones de euros de los Fondos NextGenerationEU, arranca hoy con la presentación a los municipios y se desarrollará durante los próximos seis meses. La propuesta contempla el intercambio de datos en tiempo real con el Instituto Nacional de Estadística (INE), garantizando mayor precisión y agilidad en los trámites.

Según ha explicado el diputado, los ayuntamientos serán responsables de revisar y completar la información de viviendas e identificar domicilios especiales, mientras que la Diputación facilitará apoyo técnico y herramientas para agilizar el proceso. «El objetivo es disponer de un padrón más fiable, actualizado, moderno y eficaz, que mejore la gestión y ofrezca un mejor servicio a los ciudadanos», ha concluido Aracil.