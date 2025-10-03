Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
La Diputación de Alicante presenta a los ayuntamientos el proyecto de modernización del Padrón Municipal. D.A.

La Diputación de Alicante moderniza los sistemas de gestión del Padrón Municipal en los ayuntamientos

El proyecto, financiado con fondos europeos, busca ofrecer una administración más fiable y eficaz mediante nuevas herramientas digitales y actualizadas

Ismael Martinez

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:00

Comenta

La Diputación de Alicante quiere liderar la transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del Padrón Municipal de los ayuntamientos de la provincia. El diputado de Innovación y Gestión Documental, David Aracil, ha presentado este jueves a los consistorios los detalles de este proyecto, que persigue una administración más cercana, fiable y eficaz.

«Hace 25 años fuimos pioneros en la implantación de un sistema que ahora ha quedado desfasado. Por ello, vamos a desarrollar este nuevo modelo que nos permitirá dar un importante salto cualitativo y cuantitativo, situándonos una vez más a la vanguardia en la gestión del padrón», ha señalado Aracil.

El plan, financiado con 1,5 millones de euros de los Fondos NextGenerationEU, arranca hoy con la presentación a los municipios y se desarrollará durante los próximos seis meses. La propuesta contempla el intercambio de datos en tiempo real con el Instituto Nacional de Estadística (INE), garantizando mayor precisión y agilidad en los trámites.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Según ha explicado el diputado, los ayuntamientos serán responsables de revisar y completar la información de viviendas e identificar domicilios especiales, mientras que la Diputación facilitará apoyo técnico y herramientas para agilizar el proceso. «El objetivo es disponer de un padrón más fiable, actualizado, moderno y eficaz, que mejore la gestión y ofrezca un mejor servicio a los ciudadanos», ha concluido Aracil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante
  2. 2 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche
  3. 3 Golpe a los macrodepósitos del puerto: Alicante deniega la licencia de obra por carecer de autorización
  4. 4 Okupa un chalet en Villajoyosa, monta una macroplantación de marihuana y se apropia del agua del vecino para regarla
  5. 5 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  6. 6 El nuevo préstamo de cinco millones de Alicante permitirá pagar las obras en Las Cigarreras, La Torreta, Playa de San Juan y la nueva Comandancia
  7. 7 Educación plantea que los directores de los colegios se encarguen del envío de alertas en caso de emergencia por lluvias e inundaciones
  8. 8 El precio de la vivienda en Alicante registra nuevo tope en septiembre con casi 200.000 euros por un piso de 80m2
  9. 9 El Tram de Alicante recupera la normalidad tras los retrasos provocados por una avería eléctrica
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 2 de octubre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Diputación de Alicante moderniza los sistemas de gestión del Padrón Municipal en los ayuntamientos

La Diputación de Alicante moderniza los sistemas de gestión del Padrón Municipal en los ayuntamientos