El Consejo Económico y Social provincial se reúne para debatir propuestas de mejora para el territorio En la sesión ordinaria del lunes 29 de septiembre se expondrá la situación y las aportaciones de las cámaras de Comercio

Inés Rosique Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:48

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Alicante se reunirá en un pleno ordinario el próximo lunes 29 de septiembre y en él se debatirá la situación y las propuestas de mejora de las Cámaras de Comercio de Alcoi, Alicante y Orihuela.

El grupo integrado por los órganos camerales estrenará un plan y procedimiento de trabajo que se acordó en el mismo Consejo el pasado mes de julio. En este, los diferentes agentes participantes se han agrupado por sectores para agilizar y hacer más operativas las reuniones y los temas a abordar.

Tal y como se recoge en el orden del día del lunes, las Cámaras de la provincia presentarán durante la reunión sus propuestas de mejora para el posicionamiento del territorio. Tras esto, se abrirá un debate en el que se analizará a los órganos y se incorporarán las aportaciones que pudieran hacer el resto de miembros.

Los grupos presentarán en un total de 5 plenos sus propuestas sectoriales. Con todas las conclusiones que se tomen en las reuniones se elaborará un documento único para implementar las acciones dentro de las competencias de la Diputación y en colaboración con otras entidades.

Los nueve grupos que conforman el Consejo Económico y Social según la distribución acordada son: 1. Cámara de Comercio Alicante, Cámara de Comercio de Alcoy y Cámara de Comercio de Orihuela; 2. Fapa, Concapa, Covapa y Escola Valenciana; 3. Autoridad Portuaria, Consejos Reguladores de la D.O. de Alicante, Asaja y Federación de Cofradías de Pesca; 4. Colegio de Médicos y Colegio de Enfermería; 5. Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández; 6. UGT y CCOO; 7. CEV; 8. Unión de Consumidores de Alicante, Federación Alicantina de Amas de Casa y Consumidores Lucentum; y 9. Cocemfe, Asociación contra el Cáncer y Cuerpo Consular de la provincia.

El Consejo Económico y Social de la provincia de Alicante tiene entre sus principales funciones encauzar el diálogo entre los agentes económicos y sociales, emitir informes sobre proyectos, elaborar estudios relacionados con asuntos de interés que afecten al desarrollo territorial o fomentar la participación ciudadana a través de la organización de jornadas, seminarios, foros y debates.

