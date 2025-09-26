La Diputación de Alicante destina 325.000 euros a conservar senderos y parajes naturales Más de 60 municipios se beneficiarán de ayudas en sostenibilidad y equipamiento medioambiental

Ismael Martinez Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:06

La Diputación de Alicante destinará este año 325.000 euros a la conservación de senderos y la mejora de parajes naturales en la provincia. Más de sesenta municipios se beneficiarán de estas ayudas del Área de Medio Ambiente, que se articulan en dos convocatorias.

«La sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno son esenciales para garantizar el futuro de nuestros pueblos. Por ello, a lo largo del año, son numerosos los planes que impulsamos y que nos permiten trabajar junto a nuestros municipios en el desarrollo de acciones que, de otra forma, les sería muy difícil poder llevar a cabo por falta de presupuesto», destaca la diputada responsable del área, Magdalena Martínez.

El primer programa, dotado con 225.000 euros, contempla ayudas para la homologación de senderos y para actuaciones de mantenimiento y mejora. En esta edición, la homologación llegará a Famorca, Fageca, Quatretondeta y Penàguila, mientras que en materia de conservación se verán beneficiados municipios de las comarcas del Vinalopó, la Vega Baja, l'Alacantí, la Marina Alta, la Marina Baixa y L'Alcoià-El Comtat.

Por otra parte, la institución provincial invertirá 100.000 euros en la conservación de parajes naturales en trece localidades, entre ellas Alcoi, Ibi, Petrer, Novelda, Sax y Xixona.

Además, por primera vez, la Diputación sufragará con 50.000 euros la adquisición de máquinas trituradoras de poda para veinte municipios de menos de mil habitantes, como Alcosser, Alfafara, Benimeli, Planes o Tollos.