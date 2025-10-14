Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno
lmagen de archivo del Paseo de la Policía Nacional. TA

El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local

La protagonista, que clamaba por hablar con su familia y repetía frases desconcertantes, fue trasladada para recibir atención especializada

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 14:00

Comenta

La tranquilidad del barrio de Benalúa Sur de Alicante se ha visto interrumpida la madrugada de este martes, 14 de octubre, por el llanto desconsolado de una mujer en plena calle, que ha despertado a varios vecinos y ha provocado la movilización de la Policía Local.

El suceso ha ocurrido poco antes de las cuatro de la madrugada, en la calle José Luis Lassaletta -al lado del Paseo de la Policía Nacional-, cuando la protagonista, visiblemente alterada, ha comenzado a lanzar golpes contra vehículos y paredes mientras repetía que necesitaba «hablar con su familia». Testigos sostienen a este diario que, entre sollozos y chillidos, ha pronunciado frases que han inquietado a quienes la rodeaban: «Todos lo sabían menos yo» o «yo no quería tener el hijo».

Tras el aviso al 092, que alertaba de la presencia de una persona en evidente estado de angustia y de riesgo de alteración del orden público, agentes de la Policía Local se han personado en el lugar y, tras varios minutos comprobaciones, han procedido a su traslado en una patrulla.

Una vez tranquilizada, una dotación médica ha valorado su estado en el lugar, según han confirmado fuentes policiales. No consta que se hayan producido daños personales graves ni intervenciones sanitarias de urgencia más allá de la valoración inicial.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La intervención policial se ha producido en un marco de cautela: los efectivos han intentado en primer lugar mediar y calmar a la afectada antes de proceder a su traslado.

Por respeto a la intimidad de la afectada y al estado de la investigación, las autoridades no han facilitado más datos sobre su identidad ni sobre las actuaciones médicas que se han practicado. Tampoco se ha confirmado si la mujer ha sido derivada a un recurso sanitario especializado o si la intervención ha concluido con una medida de acompañamiento familiar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  2. 2 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  3. 3 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  6. 6 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  7. 7 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  8. 8 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  9. 9 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  10. 10 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local

El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local