El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local La protagonista, que clamaba por hablar con su familia y repetía frases desconcertantes, fue trasladada para recibir atención especializada

Alejandro Hernández Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 14:00

La tranquilidad del barrio de Benalúa Sur de Alicante se ha visto interrumpida la madrugada de este martes, 14 de octubre, por el llanto desconsolado de una mujer en plena calle, que ha despertado a varios vecinos y ha provocado la movilización de la Policía Local.

El suceso ha ocurrido poco antes de las cuatro de la madrugada, en la calle José Luis Lassaletta -al lado del Paseo de la Policía Nacional-, cuando la protagonista, visiblemente alterada, ha comenzado a lanzar golpes contra vehículos y paredes mientras repetía que necesitaba «hablar con su familia». Testigos sostienen a este diario que, entre sollozos y chillidos, ha pronunciado frases que han inquietado a quienes la rodeaban: «Todos lo sabían menos yo» o «yo no quería tener el hijo».

Tras el aviso al 092, que alertaba de la presencia de una persona en evidente estado de angustia y de riesgo de alteración del orden público, agentes de la Policía Local se han personado en el lugar y, tras varios minutos comprobaciones, han procedido a su traslado en una patrulla.

Una vez tranquilizada, una dotación médica ha valorado su estado en el lugar, según han confirmado fuentes policiales. No consta que se hayan producido daños personales graves ni intervenciones sanitarias de urgencia más allá de la valoración inicial.

La intervención policial se ha producido en un marco de cautela: los efectivos han intentado en primer lugar mediar y calmar a la afectada antes de proceder a su traslado.

Por respeto a la intimidad de la afectada y al estado de la investigación, las autoridades no han facilitado más datos sobre su identidad ni sobre las actuaciones médicas que se han practicado. Tampoco se ha confirmado si la mujer ha sido derivada a un recurso sanitario especializado o si la intervención ha concluido con una medida de acompañamiento familiar.

