El Black Friday generará casi 3.800 empleos en la provincia de Alicante El número de contrataciones cae un 5% respecto a las de la pasada campaña de descuentos

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

La provincia de Alicante ya calienta motores de cara a una de las semanas comerciales más importantes del año: el Black Friday. Este periodo es el rey de las precompras navideñas y, como en cada edición, generará un buen puñado de empleos en la provincia de Alicante.

Se espera que se contrate a casi 3.800 personas en la provincia de Alicante con motivo del Black Friday. Una contratación que cae respecto al pasado año, en un 5%, cuando se registraron cerca de 4.000 nuevos puestos de trabajo, según las previsiones de Randstad tanto para el Black Friday como para el Cyber Monday.

De los nuevos empleos que se generarán en la Comunitat, el 29% de todos ellos recaen en Alicante. Se espera la creación de 13.490 puestos de trabajo en el territorio autonómico de cara a estos días de importantes rebajas comerciales, un 3,1% menos que en el 2024. Será la cuarta comunidad autónoma con más contratación temporal durante este periodo.

«Estas fechas que se han consolidado como auténticos hitos del consumo gracias a sus ofertas y promociones impulsan a numerosas empresas a reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda», explican desde Randstad. La directora refional de trabajo temporal de la zona Sur-Levante de la empresa, Ana Hervás, ha insistido en que la Comunitat «vuelve a situarse entre las regiones con mayor dinamismo laboral a pesar de la ligera caída en el volumen de contrataciones respecto al año pasado».

Hervás ha resaltado que el periodo «continúa siendo clave para impulsar el empleo y la actividad económica en el territorio, en especial en sectores estratégicos como el comercio, la logística y el transporte». La directiva asegura que «la adaptación de las empresas a un nuevo contexto marcado por la contención del consumo y los cambios derivados de la reforma laboral pone de relieve su capacidad para seguir generando oportunidades de empleo en fechas decisivas del calendario económico».

Puestos de trabajo más solicitados

El grueso de los nuevos contratos se firmarán en el transporte y logística, mientras que el comercio llegará casi a la otra mitad, según detalla Randstad. Las principales demandas de las empresas logísticas serán de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.

En cuanto al comercio, se buscan principalmente dependientes, promotores y perfiles comerciales con un trato cercano al cliente y dotes comunicativas. «Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas como consecuencia del incremento del comercio electrónico», expresan desde Randstad.