Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La provincia de Alicante cierra el verano con la destrucción de 3.200 empleos en septiembre
Plantación de marihuana desmantelada.
Plantación de marihuana desmantelada. GC

Okupa un chalet en Villajoyosa, monta una macroplantación de marihuana y se apropia del agua del vecino para regarla

El detenido se instaló en la vivienda, perteneciente a una entidad bancaria, y realizó un enganche ilegal al fluido eléctrico público | Un particular ajeno a los hechos recibió facturas de hasta 8.000 euros por consumo hídrico

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:37

Comenta

En una casa okupada y con enganches ilegales al agua y a la luz. Así había montado un joven de 28 años una macroplantación de marihuana en un chalet de La Vila. El detenido, con numerosos antecedentes por hechos similares, se había instalado en una vivienda perteneciente a una entidad bancaria y en el sótano había montado un sofisticado cultivo indoor, donde fueron confiscadas 400 plantas de marihuana y material valorado en decenas de miles de euros.

Para mantener esta gran plantación el joven había realizado un enganche ilegal al suministro de agua del vecino, al cual le llegaron a cargar facturas de hasta 8.000 euros, provocándole también cortes por el excesivo gasto, según informan desde la Guardia Civil.

La investigación arrancó en agosto de 2025 tras una denuncia recibida en el Puesto de la Guardia Civil de La Vila por la detección de un enganche ilegal de agua a una vivienda. Esto provocaba cortes del suministro y facturaciones de hasta 8.000 euros a una tercera propiedad por defraudación de suministro de agua.

Durante las gestiones, los agentes del Area de Investigación constataron también una conexión fraudulenta a la red eléctrica pública, con consumos anómalos, excesivamente elevados, registrados gracias a la empresa suministradora. Tras un análisis de la documentación se observó que este chalet pertenecía a un banco.

GC

Tras vigilar el inmueble, los agentes se percataron de que desprendía un fuerte olor a marihuana. Durante las pesquisas se identificó a un hombre de 28 años, el cual habría okupado ilegalmente la vivienda, si bien no existían denuncias debido a que la propiedad era de titularidad bancaria y se encontraba deshabitada, según indican fuentes cercanas al suceso.

Con dichos indicios la Benemérita procedió a registrar el inmueble, descubriendo en el sótano una compleja instalación de cultivo 'indoor' de marihuana con lámparas de alta potencia, sistemas de ventilación, extractores y filtros valorados en varias decenas de miles de euros. Todo ello fue intervenido por los agentes.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El arrestado, responsable del cultivo y custodia de la plantación, y al que se le imputa un presunto delito contra la salud pública, los delitos de defraudación de fluido eléctrico e hídrico y otro de daños, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villajoyosa, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Alicante derribará una vivienda en ruinas para crear un nuevo parque entre Altozano y La Cerámica
  2. 2 Un pueblo de Alicante está entre los más ricos de España y seguro que no es el que piensas
  3. 3 Milagroso rescate en el puerto de Alicante: salvan a una mujer que estuvo cinco minutos en parada tras lanzarse al mar
  4. 4 El nuevo pulmón azul del Mediterráneo nacerá en Alicante con la ampliación de las praderas de posidonia
  5. 5 Emergencias decreta la alerta naranja en el norte de Alicante durante la madrugada: lista de municipios en riesgo
  6. 6 Alicante recuperará su costa olvidada con las obras de restauración ecológica de Agua Amarga
  7. 7 Un grupo de alicantinos en el Oktoberfest de Múnich durante la amenaza de bomba: «Escuchamos sirenas, pero no sabíamos qué pasaba»
  8. 8 Un guardia civil fuera de servicio captura al presunto autor de un apuñalamiento cometido delante de vecinos en pleno centro de Almoradí
  9. 9 Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, entre ellos dos policías
  10. 10 Las cinco noticias más importantes de Alicante este miércoles 1 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Okupa un chalet en Villajoyosa, monta una macroplantación de marihuana y se apropia del agua del vecino para regarla