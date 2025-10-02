Okupa un chalet en Villajoyosa, monta una macroplantación de marihuana y se apropia del agua del vecino para regarla El detenido se instaló en la vivienda, perteneciente a una entidad bancaria, y realizó un enganche ilegal al fluido eléctrico público | Un particular ajeno a los hechos recibió facturas de hasta 8.000 euros por consumo hídrico

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 11:37 | Actualizado 11:49h. Comenta Compartir

En una casa okupada y con enganches ilegales al agua y a la luz. Así había montado un joven de 28 años una macroplantación de marihuana en un chalet de La Vila. El detenido, con numerosos antecedentes por hechos similares, se había instalado en una vivienda perteneciente a una entidad bancaria y en el sótano había montado un sofisticado cultivo indoor, donde fueron confiscadas 400 plantas de marihuana y material valorado en decenas de miles de euros.

Para mantener esta gran plantación el joven había realizado un enganche ilegal al suministro de agua del vecino, al cual le llegaron a cargar facturas de hasta 8.000 euros, provocándole también cortes por el excesivo gasto, según informan desde la Guardia Civil.

La investigación arrancó en agosto de 2025 tras una denuncia recibida en el Puesto de la Guardia Civil de La Vila por la detección de un enganche ilegal de agua a una vivienda. Esto provocaba cortes del suministro y facturaciones de hasta 8.000 euros a una tercera propiedad por defraudación de suministro de agua.

Durante las gestiones, los agentes del Area de Investigación constataron también una conexión fraudulenta a la red eléctrica pública, con consumos anómalos, excesivamente elevados, registrados gracias a la empresa suministradora. Tras un análisis de la documentación se observó que este chalet pertenecía a un banco.

Ampliar GC

Tras vigilar el inmueble, los agentes se percataron de que desprendía un fuerte olor a marihuana. Durante las pesquisas se identificó a un hombre de 28 años, el cual habría okupado ilegalmente la vivienda, si bien no existían denuncias debido a que la propiedad era de titularidad bancaria y se encontraba deshabitada, según indican fuentes cercanas al suceso.

Con dichos indicios la Benemérita procedió a registrar el inmueble, descubriendo en el sótano una compleja instalación de cultivo 'indoor' de marihuana con lámparas de alta potencia, sistemas de ventilación, extractores y filtros valorados en varias decenas de miles de euros. Todo ello fue intervenido por los agentes.

El arrestado, responsable del cultivo y custodia de la plantación, y al que se le imputa un presunto delito contra la salud pública, los delitos de defraudación de fluido eléctrico e hídrico y otro de daños, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villajoyosa, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.