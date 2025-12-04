Alicante renovará la plaza de América en 2026 Además de reparar la fuente se creará una plataforma única que mejorará la seguridad, la accesibilidad y la imagen de la zona

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:26

La plaza de América, en el barrio de Campoamor, va a sufrir una transformación en 2026. Además de reparar la fuente —una demanda histórica de los vecinos e impulsada por el grupo municipal Vox— el Ayuntamiento proyecta una reurbanización completa del entorno.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha mantenido una reunión con vecinos de Campoamor-Plaza América para explicarles el proyecto, que podrá ser una realidad el próximo año.

García ha señalado que «somos conscientes de que el arreglo de la fuente era una demanda que llevaba tiempo sobre la mesa, pero queremos dar un paso más y mejorar el entorno y la accesibilidad». En este sentido, ha avanzado que «este proyecto de arreglo de la fuente y reurbanización de su entorno será una realidad en 2026. Ya trabajamos en la redacción de otro proyecto para integrar la fuente en la plaza y crear una plataforma única que mejore la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de la zona».

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, que también ha participado en la reunión con los residentes, ha señalado que «los vecinos de Campoamor-Plaza América llevan desde 2011 reclamando el arreglo de una fuente sin resultado alguno debido a la dejadez de los distintos gobiernos municipales».

«Desde Vox nos hemos comprometido a exigir el desbloqueo de este y otros muchos proyectos en distintos barrios. Los alicantinos están hartos de promesas incumplidas y de anuncios que se repiten cada cierto tiempo, y estamos trabajando para acabar con esa inercia tan dañina para la ciudad», ha asegurado. «En la campaña de 2023 prometimos cumplir con las demandas vecinales y, aun estando en la oposición, estamos demostrando que somos un partido útil, con soluciones eficaces para los problemas reales de todos los alicantinos», ha añadido la portavoz.