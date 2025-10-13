Alicante pondrá en marcha un plan de choque de limpieza con 100 nuevos barrenderos También se implantará una aplicación que permitirá registrar las incidencias en el momento

Barcala durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Alicante Lunes, 13 de octubre 2025

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha comenzado a perfilar cómo será el plan de choque para mejorar la limpieza de la ciudad. Y lo ha hecho con ocasión del Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este lunes, donde el primer edil ha adelantado que los presupuestos de 2026 contarán con una partida específica para poner en marcha este refuerzo, que incluirá la contratación de 100 nuevos barrenderos.

El Pleno Municipal de septiembre ya aprobó, a propuesta de Vox, una iniciativa que pedía medidas para reforzar este servicio. Barcala ha explicado que la ampliación de la plantilla permitirá intensificar los baldeos y mejorar la limpieza en los barrios.

«Se han hecho mejoras en materia de limpieza, pero queremos hacer más», ha afirmado el alcalde. Además del refuerzo de personal, se incorporarán cinco nuevos inspectores encargados de vigilar el cumplimiento del servicio. Los procesos de selección se encuentran actualmente en marcha.

Una vez cubiertas las plazas, Alicante dispondrá de 11 técnicos para controlar el servicio, uno por cada distrito en que se divide la ciudad. La convocatoria generará, además, una bolsa de trabajo para cubrir sustituciones.

Otra de las medidas anunciadas es la puesta en marcha de una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos comunicar incidencias, de forma que queden registradas y se pueda facilitar su seguimiento.

Entre las propuestas que Barcala ha recordado durante el debate figuran la renovación del ecoparque actual y la apertura del nuevo en Villafranqueza, ya construido y pendiente de su puesta en funcionamiento.

No se trata de la única medida prevista en los presupuestos municipales de 2026 a propuesta de Vox. El alcalde ha avanzado también una rebaja de más de un millón de euros en el IBI y la ampliación en otro millón de la partida destinada a la implantación de la carrera profesional para los funcionarios del Ayuntamiento.

Durante el debate, Barcala ha detallado otras actuaciones que marcarán el futuro de la ciudad. Ha confirmado que antes de que finalice el año comenzará la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento y, el próximo, la de la calle San Vicente, acompañada de la revitalización del entorno de la plaza de Toros. También ha anunciado la construcción de una ciudad deportiva junto al Hércules CF en la Albufereta, con 120.000 metros cuadrados y un miniestadio con capacidad para 3.000 espectadores.