Alicante informará a los bañistas sobre la presencia de medusas y peces peligrosos en sus playas Los paneles situados en los botiquines explicarán los síntomas y primeros auxilios

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 4 de octubre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Unas playas con seguridad para todos los usuarios y que tengan toda la información disponible a la hora de darse un chapuzón. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Turismo, va a instalar carteles informativos en los botiquines de los arenales con la presencia de medusas o animales marinos potencialmente peligrosos para los bañistas.

Esta medida se pondrá en marcha a partir de la próxima temporada de baño, que en Alicante empezará en marzo de 2026. Los puntos de atención sanitaria explicarán los síntomas al sufrir un roce urticante, una picadura o un mordisco de estos peces y también recomendaciones de primeras asistencias si se producen.

No es que el Mediterráneo sea un mar especialmente peligroso, ni mucho menos las playas de Alicante, puesto que es difícil que a la orilla se acerquen especies peligrosas. Menos con las altas temperaturas del mar que se viven estos días. Pero también es cierto que hay algunas especies que pueden ser molestas para los bañistas e, incluso, causarles heridas y fastidiarles el día de playa.

Según el último informe del Servicio de Salvamento y Socorrismo en playas, del año 2024, la mayor incidencia es por la presencia de medusas, aunque con «pocas atenciones». Las especies más comunes son la clavel y la medusa de compases. También se ha notado la presencia de la variedad conocida como 'huevo frito', de baja toxicidad y que no genera excesivas complicaciones.

También se han registrado picaduras de pez araña, que son molestas y en algún caso dolorosas, pero no revisten ninguna gravedad en la inmensa mayoría de las ocasiones, dado que se suelen solucionar con la aplicación de agua caliente y, «de inmediato, los bañistas vuelven a la playa», aclaran desde el Servicio de Salvamento y Socorrismo.

En el caso de notar la picadura del pez araña, desde Sanidad indican que resulta necesario identificar la especie para facilitar el diagnóstico médico. Asimismo, recomiendan aplicar calor en la zona afectada.

Para este paso, desde la Conselleria detallan que se debe sumergir la picadura en agua caliente a unos 45 o 50 grados durante una hora o 90 minutos, pues «el calor inactiva las toxinas». Del mismo modo, recalcan la importancia de buscar atención médica «inmediata», sobre todo, si los síntomas son severos o persisten.