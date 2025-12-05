Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente PLD Space puja por una parcela de 500.000 m2 en Elche por 2,3 millones de euros para construir una gran nave industrial
El castillo de Santa Bárbara. AM

Alicante descarta el teleférico al Castillo de Santa Bárbara y centra su inversión en la mayor reforma histórica de la fortaleza

Cutanda subraya que el proyecto no figura en la agenda del Gobierno local, que prioriza las obras en el monumento más visitado de la Comunitat

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:52

La idea de un teleférico al Castillo de Santa Bárbara vuelve a escena, pero solo para ser desmentida. La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento descartó esa posibilidad «hace mucho tiempo» y que el Ejecutivo municipal centra todos sus esfuerzos en la mayor inversión histórica de la fortaleza.

«Esa es una idea, como tantas otras que se han llegado a barajar en el Ayuntamiento, pero que ya fue descartada hace mucho tiempo y en ningún momento se ha planteado este equipo de Gobierno», ha añadido la también concejala de Fiestas y Ocupación de Vía Pública.

Cutanda ha destacado que, en relación con el Castillo de Santa Bárbara y su entorno, el Consistorio «sigue centrado en las actuaciones de mejora y renovación del monumento más visitado de la Comunitat Valenciana, que suponen la mayor inversión de la historia en la fortaleza que corona el Benacantil».

En esta línea, la portavoz ha recordado los trabajos de emergencia y seguridad que se ejecutan actualmente en la ladera nordeste del monte Benacantil ante el riesgo de desprendimientos, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que se suman a otros tres millones en actuaciones que se llevan a cabo en diferentes proyectos de conservación y mejora de la experiencia para el visitante como la restauración del baluarte de Santa Ana y la próxima transformación de la antigua Casa del ingeniero forestal en Centro de Interpretación de Visitantes, entre otras.

