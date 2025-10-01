Alicante recuperará su costa olvidada con las obras de restauración ecológica de Agua Amarga El Gobierno tardará un año en desarrollar los trabajos que permitirán devolver a la vida urbana esta franja litoral degradada durante décadas

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:17

La ciudad de Alicante se prepara para recuperar uno de sus enclaves más singulares y olvidados de la costa, el tramo del Saladar de Agua Amarga. Las obras en esta franja del litoral, degradada durante décadas, arrancan este miércoles para devolver el entorno a la vida urbana.

Esta actuación, a desarrollar durante un año por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, pretende transformar la fachada marítima en un espacio público abierto.

Y es que, según reconoce el propio Ministerio, durante años este espacio natural ha quedado relegado al abandono, siendo víctima de la presión antrópica y el deterioro. Ahora, tras décadas de espera, se inicia el proyecto -con una inversión de 268.888 euros- que lo devolverá a la vida urbana.

Así, esta estrecha franja costera situada al sur del término municipal, entre Urbanova y la cala de los Borrachos, volverá a lucir tras las obras con los valores ambientales y paisajísticos de la zona.

Actuación en dos fases

El plan de obras del Saladar de Agua Amarga contempla intervenciones en dos tramos diferenciados. En el primero, se rehabilitará la antigua salinera, limpiando la gola de entrada y reconstruyendo sus márgenes, además de instalar señalética divulgativa para poner en valor la historia del lugar.

También se naturalizarán los espacios contiguos a Urbanova y se acometerá la recuperación del cordón dunar, eliminando especies invasoras y replantando vegetación autóctona con captadores de arena y vallado blando.

El segundo tramo se centrará en la demolición de infraestructuras obsoletas, como la rampa de varada y restos de hormigón, además de la retirada de elementos en desuso que afean la costa.

A su vez, se habilitará un vial peatonal hasta la Cala de los Borrachos, aprovechando la plataforma de la antigua carretera, y se instalarán medidas de protección para regular el acceso. En esa zona también se limpiarán restos antrópicos y se delimitarán los espacios de aparcamiento para evitar nuevos impactos sobre el entorno.

Un tesoro natural por recuperar

El Saladar de Agua Amarga es uno de los tesoros naturales olvidados en la ciudad de Alicante. Se trata un antiguo cordón sedimentario que separaba marismas y salinas del Mediterráneo, actuando como un ecosistema que con el tiempo se transformó en salineras.

La falta de inversiones desde 2008 ha dejado la zona en un estado preocupante de degradación. Por ello, el Gobierno de España pretende décadas después proteger el litoral y recuperar este espacio único para transformarlo en un nuevo pulmón verde junto al mar.

El horizonte está marcado. Si el calendario se cumple, en septiembre de 2026 Alicante contará con un frente litoral renovado, integrado en su trama urbana que favorecerá la protección y la conservación medioambiental de la costa, así como el uso y disfrute por los ciudadanos.