Roba de un violento tirón la cadena de oro a una octogenaria en Torrevieja y trata de esconderse entre la multitud Dos agentes de la Guardia Civil sorprendieron in fraganti al joven e iniciaron una persecución por el casco urbano de la localidad

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:25

Dos agentes de la Guardia Civil que circulaban por el centro urbano de Torrevieja sorprendieron a un presunto ladrón en el momento que, de un violento tirón por la espalda, arrancó la cadena de oro a una octogenaria. En ese momento el supuesto autor de los hechos trató de escabullirse entre la multitud, lo que dio pie a iniciar una persecución que se saldó con su detención.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre a plena luz del día en una zona comercial de Torrevieja. Dos agentes del puesto de la Guardia Civil de Torrevieja se encontraban vigilando la zona cuando observaron a un hombre que se aproximaba por detrás a una mujer mayor, a la que abordó y robó mediante un violento tirón, huyendo a la carrera instantes después.

Tan pronto como los efectivos de la Benemérita corroboraron que la mujer estaba siendo atendida por otros ciudadanos y mientras acudían los servicios sanitarios y sus familiares, ambos iniciaron la persecución con el vehículo oficial, mientras el autor del robo continuaba calle abajo a la carrera.

A pesar de las continuas señales de ambos agentes el autor continuó huyendo y trató de esconderse entre la gente y los coches, así que la patrulla aparcó y continuó la persecución a pie, impidiendo que se escabullera entre los transeúntes.

Según detallan fuentes de la Guardia Civil, durante la huida el hombre se deshizo de la cadena de oro, que de momento no ha sido recuperada. Se trata de una cadena con pedrería que lleva grabada el nombre de la perjudicada.

El sospechoso, de 21 años, fue detenido como presuntor responsable de un robo con violencia y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja. La víctima, una mujer de 80 años, afortunadamente no sufrió lesiones graves y se recupera con normalidad del asalto.