Rescatan a una joven tras caer cerca de la cima del Peñón de Ifach de Calpe La chica, de 24 años, se dislocó un hombro al salirse de la senda cuando ascendía el emblemático parque natural

Alejandro Hernández Calpe Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:52

Los bomberos han rescatado en helicóptero a una joven de 24 años que resbaló cuando estaba llegando a la cima del Peñón de Ifach, en Calpe. En la caída, a la chica le salió el hombro, lo que le provocó mareos y ganas de vomitar, según detallan los efectivos que participaron en el rescate.

El suceso ocurrió a las 12.30 de este miércoles, 5 de noviembre, cuando la joven disfrutaba de la subida a uno de los parques naturales más bonitos de España. Tras el aviso, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante activó el helicóptero Alpha 01 y el grupo de rescate de montaña (GER).

Con el helicóptero sobrevolando el lugar del accidente, el rescatador bajó con el arnés y subió a la lesionada a la aeronave. Después, la trasladadaron a la helisuperficie del Peñón de Ifach, donde le esperaban los servicios sanitarios. El operativo finalizó a las 14.19 horas.