Una red de ciberdelincuentes con base en Alicante tejió una telaraña de sociedades para blanquear 368.000 euros en el extranjero La Guardia Civil rastreó un complejo circuito financiero que implicaba a empresas fantasma y testaferros encargados de mover el dinero ilícito y dificultar su rastreo | Hay 13 investigados

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 11:54

La Guardia Civil ha desactivado tras cinco años de investigación una red de ciberdelincuencia con ramificaciones en la provincia de Alicante que estafó casi 368.000 euros a empresas y particulares mediante la técnica del 'smishing': falsos mensajes y llamadas que suplantan a entidades bancarias, según han confirmado fuentes policiales.

El operativo, en el marco del denominado Plan Levante, ha concluido con la investigación de trece supuestos miembros del entramado, acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El fraude comenzó en 2020 con un simple mensaje de texto. En él, los delincuentes pedían a los responsables de una empresa zaragozana reactivar sus claves bancarias a través de un enlace idéntico al de su entidad financiera. Era un señuelo: al introducir las credenciales, las víctimas entregaron el acceso completo a sus cuentas. En cuestión de horas, 368.000 euros fueron transferidos a cuentas de dos mercantiles controladas por la red.

La operación policial permitió a los agentes rastrear un complejo circuito financiero que implicaba a empresas fantasma y testaferros encargados de mover el dinero y dificultar su rastreo. Para ello empleaban tres métodos diferentes: transferencias, uso de tarjetas de crédito para extraer dinero en metálico, o transferencias a entidades financieras del extranjero.

Parte del entramado operaba desde la provincia de Alicante. En Altea y en la capital se realizaron actuaciones que permitieron identificar a varios miembros de la red, vinculados a operaciones de blanqueo y estafa informática.

Los investigados, según se desprende de las pesquisas, adquirían empresas con problemas económicos para ponerlas a nombre de terceros, quienes recibían una compensación económica por figurar de titulares y abrir nuevas cuentas bancarias donde recibir las transferencias fraudulentas. Estas mercantiles eran adquiridas a través de un asesor financiero, asentado en Murcia, que ponía en contacto a los vendedores y compradores.

Durante la operación, la Guardia Civil identificó al menos ocho sociedades utilizadas para el lavado del dinero y analizó movimientos bancarios y criptoactivos en España, Bélgica, Alemania, Portugal, Reino Unido, Estonia, Holanda y Malta.

Más estafas desde Alicante

En otra investigación, también activa en la provincia de Alicante, se descubrió una estafa empresarial valorada en 18.000 euros mediante la técnica del 'business email compromise': manipular la correspondencia entre empresas para desviar pagos legítimos a cuentas controladas por los estafadores.

Uno de los implicados fue localizado en la capital. Se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo y usurpación de identidad.

Denuncias telemáticas

Desde el Instituto Armado recuerdan que la ciudadanía puede presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.