La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a una menor de 13 años en un instituto de Petrer

Alejandro Hernández Petrer Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:49 | Actualizado 12:27h. Comenta Compartir

El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional investiga un presunto caso de acoso escolar a una menor de 13 años en el IES Azorín de Petrer. La historia comenzó con un mensaje en redes sociales, escrito con la rabia y el miedo que solo una madre puede sentir. Silvia, una vecina de Elda decidió romper el silencio para contar lo que había sufrido su hija de 13 años, alumna del IES Azorín (Petrer): un episodio de acoso escolar que, esta vez, fue demasiado lejos. Según relata, su hija resultó herida con un objeto punzante tras semanas de burlas, insultos y aislamiento.

El mensaje, publicado en su perfil personal, se propagó con rapidez. En pocas horas, la noticia había recorrido los grupos vecinales, los chats de padres y las redes de la comarca. La madre no buscaba compasión, sino acción. En su publicación aseguraba que «va a llegar hasta el final» y exigía medidas por parte del centro educativo.

Mientras tanto, su hija permanece en casa. No quiere volver al instituto. Apenas habla. En su abdomen aún se aprecia la herida, y el golpe emocional -como reconoce la propia madre- ha sido más profundo que el físico. La menor ya ha recibido atención médica, pero la familia teme que la huella del acoso tarde mucho más en curarse.

Silvia presentó una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, consciente de que los implicados son menores. Asegura que el instituto debía activar el protocolo contra el acoso escolar y que espera una respuesta formal del centro. Según ha explicado, la dirección le prometió novedades para este miércoles.

El IES Azorín, por su parte, ha optado por el silencio «al tratarse de menores». Mientras las instituciones valoran los pasos a seguir, en Elda y Petrer el eco de esta historia continúa resonando. Una madre ha decidido no callar, una hija intenta recomponerse y una comunidad educativa se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cuántas veces más tendrá que contarse algo así para que deje de pasar?

Segundo caso en apenas una semana

El Grume también investiga otro presunto caso de acoso escolar en colegio Agustinos de Alicante. En este caso, la víctima sería un menor de 12 años, diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Cómo Silvia, fue la encargada de dar el paso en Comisaría. Los agentes de este grupo especializado en la protección de la infancia y adolescencia, encargada de prevenir y abordar situaciones de riesgo, se desplazaron al centro educativo para tomar declaración al director y recabar más información.

Al parecer, el o los presuntos acosadores habían creado un perfil falso en una red social en el que se publicaban burlas y vejaciones hacia el menor, además de fotografías suyas obtenidas sin consentimiento. El perfil ya ha sido eliminado, según han detallado las mismas fuentes.