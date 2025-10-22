Los casos de suicidio entre menores se duplican en dos años en Alicante El aislamiento, los cambios repentinos de ánimo y las autolesiones son las principales señales de alarma | Expertos piden extremar la vigilancia como medida preventiva

Las cifras de suicidio entre menores en España muestran una tendencia alarmante: en los últimos dos años, los casos se han duplicado, y la provincia de Alicante no es ajena a esta realidad. Entre los factores de riesgo más destacados se encuentran el aislamiento, los cambios de ánimo, el acoso escolar y las autolesiones. Detectar estas señales y actuar a tiempo es fundamental para prevenir tragedias.

Entidades como el Teléfono de la Esperanza trabajan para frenar esta problemática creciente entre los jóvenes. En Alicante, han puesto en marcha el programa 'Vigías', inspirado en el modelo anglosajón 'Gatekeepers'. Su objetivo es formar a miembros de la comunidad educativa —profesores, padres y estudiantes— como detectores y canalizadores de situaciones de riesgo.

«Las personas perciben problemas como irresolubles y pueden ver la muerte como una salida al sufrimiento, aunque en realidad no desean morir, sino dejar de sufrir» Germán Ricardo Orjuela Morales Teléfono de la Esperanza Alicante

«Los vigías aprenden a identificar señales de alerta y, una vez detectadas, actúan como puente entre el joven y los recursos profesionales, facilitando el acceso a ayuda y evitando que la situación se agrave», explica Germán Ricardo Orjuela Morales, coordinador de programas en Alicante.

Para adaptarse al lenguaje de los jóvenes, la entidad ha incorporado un servicio de chat con el que pedir ayuda. «La juventud se comunica cada vez menos por teléfono y prefieren mensajes de texto», señala Ricardo. En su año y medio de funcionamiento, el chat ha registrado un aumento del 108 % en su uso, reflejando la buena acogida del recurso.

Formación a profesionales

Este viernes, el Teléfono de la Esperanza celebra en el Palacio de Congresos de Alicante una jornada intensiva sobre prevención e intervención en conductas suicidas, dirigida a profesionales de salud mental, educación, servicios sociales y personal especializado. La actividad, que ya ha colgado el cartel de completo, reunirá a cerca de 200 participantes.

«Escuchar y canalizar la ayuda son los recursos más eficaces», afirma Ricardo. «Escuchar con empatía ofrece alivio y predispone a la persona a buscar ayuda profesional. Es esencial que quienes están en contacto con jóvenes en riesgo conozcan los recursos disponibles, como la Línea 024 o los servicios de atención sanitaria y psicológica«, algunos de los cuales funcionan las 24 horas y derivan los casos a profesionales especializados».

La mayoría de las llamadas recibidas en el Teléfono de la Esperanza de Alicante están vinculadas a ideas generales sobre la muerte. «Las personas perciben problemas como irresolubles y pueden ver la muerte como una salida al sufrimiento, aunque en realidad no desean morir, sino dejar de sufrir», explica Ricardo. «La escucha y el acompañamiento ayudan a ampliar la visión de la persona, mostrar alternativas y entender que la muerte no es una solución, sino una respuesta definitiva a un problema temporal».

Cambio de paradigma

Los desencadenantes de la ideación suicida son variados: pérdida del empleo, fracasos académicos, imposibilidad de acceder a la universidad o la muerte de un ser querido. Sin embargo, los factores de riesgo son generales y no permiten identificar las causas de manera individual. «Por eso, la OMS ha impulsado un cambio de paradigma para desarrollar modelos de identificación más precisos y detectar con mayor claridad a quienes están en riesgo», explica el responsable del Teléfono de la Esperanza en Alicante.

Este enfoque también cambia la forma en que se comunica el suicidio. Tradicionalmente, los medios evitan el tema por temor a un «efecto llamada. Sin embargo, «desde 2012, la OMS recomienda informar sobre el suicidio de manera responsable, sin detallar métodos ni mostrar imágenes del lugar o del cuerpo, e incluyendo siempre información sobre recursos de ayuda, de manera similar al número 016 para víctimas de violencia de género».