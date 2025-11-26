Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un investigador registra el establecimiento. PN

La Policía desarticula una asociación que servía de tapadera para la venta de drogas en Dénia

El operativo se ha saldado con la detención de seis presuntos traficantes

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Dénia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:49

Se camuflaba como una asociación, con aspecto de constitución «legal y sin ánimo de lucro», pero en realidad servía de tapadera para la venta de hachís y marihuana de forma «indiscriminada» en Dénia. La Policía Nacional ha clausurado el punto de venta y ha detenido a seis presuntos traficantes, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante.

Las investigación, llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Denia, se inició tras detectar un local que aparentaba legalidad pero que, según las informaciones, distribuía sustancias estupefacientes, en concreto hachís y 'maría'.

Los efectivos practicaron vigilancias en las que observaron un elevado trasiego de personas que entraban en el local y salían a los pocos minutos. En la mayoría de los casos, cargados con sustancias estupefacientes. Durante las diligencias se identificaron a los responsables del local y se constató la ausencia de actividad laboral registrada. Además, contemplaron que estaba abierto en diferentes horarios, según el día, y en ocasiones la persiana no se abría del todo.

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes registraron el establecimiento y detuvieron a seis sospechosos, de edades comprendidas entre 20 y 40 años, a los que se les imputa los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En el interior de la falsa asociación se intervinieron 532 gramos de marihuana y 16 gramos de hachís, además de botes con muestras referenciadas para su venta, pequeñas taquillas donde se guardaba la droga, básculas de precisión, recipientes y bolsas destinadas a su almacenaje y distribución.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Denia, que continúa con el procedimiento.

Control en asociaciones y locales privados

La Policía Nacional recuerda que cualquier asociación o entidad que desarrolle cualquier tipo de actividad debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente. Utilizar este tipo de estructuras para encubrir la venta de drogas constituye un delito contra la salud pública.

Asimsimo, aconseja a la ciudadanía comunicar de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes. «La colaboración ciudadana es un elemento clave para evitar la proliferación de estos puntos de venta y proteger la seguridad colectiva», sostiene el Cuerpo.

