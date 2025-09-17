Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Sustancias estupefacientes incautadas en la operación. GC

Pillado en un control a las 11 de la mañana en una discoteca un 'multicamello' con cinco drogas diferentes

Los agentes lo sorprendieron con una dosis de cocaína en el coche lista para consumir y registraron el vehículo

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:20

La Guardia Civil ha sorprendido a un presunto traficante de drogas que llevaba en el interior de su vehículo un amplio muestrario de sustancias estupefacientes listas para su venta, sospecha el Instituto Armado. Hasta cinco tipos pudieron localizar los agentes: 97 pastillas de MDMA, 58 gramos de cristal, 58 gramos de speed, 31 gramos de cocaína, y 4 gramos de cocaína rosa.

Los hechos sucedieron en la mañana del pasado 24 de agosto en la localidad de Bigastro, cuando los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja se encontraban realizando un control preventivo de identificación de vehículos y personas en las inmediaciones de una discoteca. Aunque eran ya las 11 de la mañana, había una gran afluencia en la zona.

Al identificar al ocupante de un turismo que se puso muy nervioso al ver a los agentes, sospecharon de su actitud y decidieron comprobar si ocultaba algo. Inicialmente localizaron entre sus efectos una dosis de cocaína abierta, así que registraron el interior del coche en el que viajaba y encontraron varias bolsas en las que portaba una gran cantidad de sustancias, divididas en dosis individuales dispuestas para su venta, además de varios billetes de diversa fracción.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El hombre, un español de 31 años, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, ha quedado en libertad con cargos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Pillado en un control a las 11 de la mañana en una discoteca un 'multicamello' con cinco drogas diferentes

Pillado en un control a las 11 de la mañana en una discoteca un &#039;multicamello&#039; con cinco drogas diferentes