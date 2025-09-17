Pillado en un control a las 11 de la mañana en una discoteca un 'multicamello' con cinco drogas diferentes Los agentes lo sorprendieron con una dosis de cocaína en el coche lista para consumir y registraron el vehículo

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:20 | Actualizado 13:36h.

La Guardia Civil ha sorprendido a un presunto traficante de drogas que llevaba en el interior de su vehículo un amplio muestrario de sustancias estupefacientes listas para su venta, sospecha el Instituto Armado. Hasta cinco tipos pudieron localizar los agentes: 97 pastillas de MDMA, 58 gramos de cristal, 58 gramos de speed, 31 gramos de cocaína, y 4 gramos de cocaína rosa.

Los hechos sucedieron en la mañana del pasado 24 de agosto en la localidad de Bigastro, cuando los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja se encontraban realizando un control preventivo de identificación de vehículos y personas en las inmediaciones de una discoteca. Aunque eran ya las 11 de la mañana, había una gran afluencia en la zona.

Al identificar al ocupante de un turismo que se puso muy nervioso al ver a los agentes, sospecharon de su actitud y decidieron comprobar si ocultaba algo. Inicialmente localizaron entre sus efectos una dosis de cocaína abierta, así que registraron el interior del coche en el que viajaba y encontraron varias bolsas en las que portaba una gran cantidad de sustancias, divididas en dosis individuales dispuestas para su venta, además de varios billetes de diversa fracción.

El hombre, un español de 31 años, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, ha quedado en libertad con cargos.