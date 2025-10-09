Una brutal paliza entre veinte personas por auxiliar a una chica deja a un joven en la UCI La familia pide ayuda para buscar a los autores de la agresión, mientras la Policía ya investiga el caso

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 11:42 | Actualizado 11:50h. Comenta Compartir

Un joven alicantino se debate entre la vida y la muerte en el hospital tras una brutal paliza de no menos de una veintena de agresores, según ha denuncia la familia en redes sociales. La madre del joven pide ayuda para identificar a los atacantes.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 4 de octubre al domingo en un conocido club de la avenida Torres de la Huerta, en la zona de la Albufereta de Alicante. Según el relato de la familia, el joven «fue salvajemente agredido por una veintena de energúmenos cuando volvía a casa«.

El detonante fue, siempre según el testimonio de la madre de la víctima, «pararse con sus amigos a prestar su ayuda a una chica que encontraron llorando, sentada en el suelo». De repente, «y sin darle opción a explicar que simplemente trataba de ayudar», se le abalanzaron encima «la supuesta pareja de la chica y sus amigos».

«No contentos con derribarlo de un puñetazo y dejarlo inconsciente del golpe producido por la caída, estuvieron pateándole la cabeza, ya inerte en el suelo, durante interminables minutos», relata la mujer.

Como consecuencia de la brutal paliza, «nuestro hijo sigue en estos momentos internado en la UCI, con severos daños cerebrales que probablemente le dejarán secuelas». Y pide ayuda para encontar a los culpables de la paliza, para lo que pide que quien estuviera en la sala de fiestas se ponga en contacto con la Policía Nacional, que ya investiga el caso.

Los agentes ya averiguan las circunstancias del hecho y buscan a los autores de la paliza. El club ya está en contacto con la Policía Nacional «para facilitar toda la información y los medios técnicos» a su alcance, posiblemente las cámaras de seguridad de la zona, «con el objetivo de colaborar activamente en la investigación y ayudar a identificar a los rsponsables de esta agresión». Así lo expresan en respuesta al post de la madre del joven en Instagram.

Reiteran su «total disposición para colaborar en todo lo que sea necesario», según el mismo mensaje en esta red social.