El joven alicantino brutalmente agredido junto a una discoteca se recupera poco a poco de sus lesiones El CD San Blas, donde la víctima juega de portero, le rinde un caluroso homenaje

Guillermo, el alicantino que sufrió una brutal paliza multitudinaria a manos de una veintena de jóvenes a las puertas de una conocida discoteca de Alicante ubicada en la Albufereta, se encuentra «en plena recuperación» de las heridas propiciadas en el asalto, que le han tenido entre la vida y la muerte en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis. El muchacho ha conseguido salvar la vida y ahora le queda por delante un largo proceso de rehabilitación, ya que presenta «severos daños cerebrales», según relató la madre en redes sociales.

Pero hay mucha gente detrás apoyándole que le desea que «vuelva pronto al día a día». Entre ellos, sus compañeros del equipo juvenil B de la Sociedad Cultural y Deportiva San Blas, donde Guillermo jugaba como portero. Este fin de semana le han rendido un cálido homenaje, con una pancarta que exhibía el mensaje 'Fuerza Guille' antes de la disputa del partido de esta jornada.

La SCD San Blas condena toda violencia y le desea un «pronta recuperación» después de pasar días críticos en el hospital.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 4 de octubre al domingo en un conocido club de la avenida Torres de la Huerta, en la zona de la Albufereta de Alicante. Según el relato de la familia, el joven «fue salvajemente agredido por una veintena de energúmenos cuando volvía a casa«.

El detonante fue, siempre según el testimonio de la madre de la víctima, «pararse con sus amigos a prestar su ayuda a una chica que encontraron llorando, sentada en el suelo». De repente, «y sin darle opción a explicar que simplemente trataba de ayudar», se le abalanzaron encima «la supuesta pareja de la chica y sus amigos».

«No contentos con derribarlo de un puñetazo y dejarlo inconsciente del golpe producido por la caída, estuvieron pateándole la cabeza, ya inerte en el suelo, durante interminables minutos», relata la mujer.

La Policía Nacional ha logrado esclarecer el caso y detener a cuatro de los presuntos agresores, uno menor de edad, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante. El juzgado de guardia de Alicante ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de los cuatro detenidos por la brutal agresión. A estos tres se les considera los presuntos autores de la paliza que mandó a la UCI al joven de 18 años.

En cuanto al cuarto implicado, menor de edad y hermano de uno de los agresores, tiene una orden de alejamiento que le impide acercarse a la víctima. Los jóvenes serán investigados por un delito de homicidio en grado de tentativa o bien de lesiones graves, dependiendo de como avance la investigación y de lo que determinen los médicos. La causa la entiende el juzgado de instrucción 5 de Alicante.