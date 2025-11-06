Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Guardia Civil junto al vehículo interceptado. GC

La Guardia Civil intercepta a un kamikaze que circuló 17 kilómetros en dirección contraria por la AP-7 en Alicante

El conductor, un ciudadano inglés de 76 años, está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:47

Hasta 17 kilómetros circuló en dirección contraria un ciudadano inglés de 76 años por la AP-7, en la provincia de Alicante. La Guardia Civil lo interceptó en la carretera CV-912, cuando abandonó la autopista por la salida 737. Al investigado se le imputa un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, según han confirmado desde la Comandancia de Alicante.

El suceso ocurrió el pasado 18 de octubre, sobre las 22:45 horas, cuando la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Alicante (COTA) recibió un aviso del Centro de Gestión de la empresa concesionaria de la autopista AP-7 que informaba de que un coche de color blanco circulaba en sentido contrario por la calzada sentido Cartagena, a la altura del punto kilométrico 754. Al mismo tiempo, el centro de emergencias 112 recibió numerosas llamadas de usuarios que alertaban del grave e inesperado peligro.

Inmediatamente, patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Torrevieja y Orihuela se movilizaron, coordinándose y acudiendo hasta la zona para localizar e interceptar el vehículo.

Sobre las 23:00 horas, una de las patrullas del Destacamento de Tráfico de Torrevieja logró localizar el turismo. Pese a las advertencias que los agentes emitían mediante señales luminosas, acústicas y a través de la megafonía, el conductor continuó circulando en sentido contrario por el carril izquierdo de la autopista, haciendo que varios conductores tuvieran que apartarse para evitar una colisión frontal.

Finalmente, el vehículo abandonó la autopista por la salida 737, logrando ser interceptado por los agentes en la carretera CV-912, tras recorrer un total de 17 kilómetros en sentido contrario.

El kamikaze fue identificado e investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida y la integridad de las personas, según recoge el artículo 380 del Código Penal.

El Instituto Armado recuerda la importancia de extremar la atención en la conducción y seguir siempre la señalización de la vía, especialmente en accesos y salidas de autopistas, para evitar este tipo de situaciones que pueden tener consecuencias fatales.

