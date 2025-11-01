Desarticulan una organización con ramificaciones en Alicante que vendía ilegalmente medicamentos utilizados para fabricar «la droga de los pobres» El grupo delictivo falsificaba recetas médicas para adquirir estos medicamentos psicotrópicos, que son comunmente usados para elaborar 'karcubi' | La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en diferentes provincias

Alicante Sábado, 1 de noviembre 2025

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta ilegal de medicamentos psicotrópicos por internet. El grupo falsificaba las recetas médicas para adquirir este producto, que es usado para la fabricación del 'karcubi', conocida como «la droga de los pobres» y que se elabora mediante su mezcla con hachís.

En total la Benemérita ha detenido a 22 personas en las provincias de Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya. Entre los arrestados se encuentran la persona que emitía las recetas médicas electrónicas, el individuo que almacenaba los medicamentos y los vendía y distintas mulas económicas que recibían los ingresos en distintas cuentas.

Según detallan fuentes de la investigación, el operativo arrancó tras tener conocimiento la Guardia Civil de la intervención de una gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente, en Zamora. Los agentes realizaron varias gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas.

Durante la investigación se determinó que estos medicamentos eran comúmmente usados para el consumo de droga. Este medicamento es habitual que sea transportado al norte de África para su posterior mezcla con hachís, dando lugar al 'karcubi' o la droga de los pobres.

Así, los investigadores lograron identificar que los medicamentos provenían de las recetas electrónicas de un mismo colegiado. Una vez detenido, se localizó también al prinicpal colaborador, que se encargaba de vender las recetas a través de aplicaciones de mensajería. Además, la organización empleaba un sistema de mulas económicas, titulares de cuentas bancarias donde se recibía todo el dinero de las ventas.

De manera paralela se descubrió a un vecino de la localidad madrileña de Majadahonda que se encargaba de guardar estos medicamentos y que vendía posteriormente por redes sociales siendo vinculados gran cantidad de usuarios finales de las recetas médicas. De este modo, las investigaciones finalizaron con el registro domiciliario en Majadahonda donde la Guardia Civil incautó gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.

A los 22 detenidos se les imputan los presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental. Las diligencias instruidas, los objetos incautados y las personas detenidas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de la localidad de Majadahonda – Sección 6.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.