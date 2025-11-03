Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Detención de la Guardia Civil.
Detención de la Guardia Civil. GC

La Guardia Civil desarticula una organización con ramificaciones en Alicante que estafó 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía

La Benemérita ha detenido a diez personas e investigado a otras seis y se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:52

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Vencal', ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa mediante la compraventa de mercancía al por mayor. Para ello presentaban posteriormente justiificantes bancarios falsificados. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias de España, entre ellas Alicante. Además, se ha detenido a 10 personas y se investigan a otras seis.

La operación se inició a raíz de una investigación sobre una persona residente en un barrio de Bilbao por una supuesta estafa al comprar 120 garrafas de aceite. Poco después, los agentes recibieron otra información relacionada con una nueva estafa en la compra de aceites al por mayor, cuyo supuesto autor también residía en el mismo barrio.

Durante la investigación de estas dos estafas se pudo constar la similitud que había entre ellas, ya que habían utilizado el mismo justificante bancario como comprobante de pago falso y que sus autores residían en la provincia de Bizkaia. Posteriormente, la Benemérita descubrió que esta estafa también se cometía desde otros puntos de la península.

El modus operandi de esta organización criminal consistía en un primer contacto tele´onico con empresas de venta al por mayor para comprar, con carácter urgente, distintos tipos de mercancía de alto valor y lo recogían lo antes posible. Para ello pagaban con tarjetas prepago a nombre de terceras personas. Una vez aceptado este pedido, los autores remitían un falso justificante bancario con apartados modificados o falsificados.

Tras recoger el género y antes de que los vendedores corroboraran el pago cortaban todo tipo de comunicación con ellos, para que así no les pudieran reclamar la cuantía. Del mismo modo, para recoger los productos planificaban itinerarios por distintas provincias, y así realizar varias estafas del tirón. Para ello empleaban vehículos de alquiler o contrataban un servicio de transporte. Una vez recogido lo trasladaban a Bilbao.

Cabe destacar, que al igual que estafaban a las empresas de compraventa, también lo hacían a los transportistas, ya que los contrataban por una cuantía en torno a 500-600 euros, pero solo les adelantaban una pequeña señal y no percibían la cantidad total acordada tras la entrega de la mercancía. Otros eran pagados con el mismo justificante falso.

Detenciones

Las detenciones e investigaciones se han realizado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Asimismo, se han esclarecido 39 estafas en 18 provincias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilla (1), Teruel (2), Valencia (2) y Zamora (1).

Entre los productos adquiridos la organización, destacan productos perecederos como son aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso y conserveros (espárragos y banderillas). También han adquirido patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.

