Detención del fugitivo en Sant Joan. GC

La Guardia Civil caza en Sant Joan a uno de los fugitivos más buscados de Montenegro

La Benemérita descubrió al delicuente durante un control preventivo | Estaba requerido por delitos relacionados con el crimen organizado, homicidio y tráfico de armas

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:47

La Guardia Civil ha detenido en Sant Joan d'Alacant a uno de los fugitivos más buscados de Montenegro. El hombre, de 41 años, estaba requerido por las autoridades balcánicas por delitos graves relacionados con el crimen organizado, homicidio y tráfico de armas, entre otros.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre durante un control preventivo de seguridad ciudadana realizado por el Puesto Principal de Sant Joan d'Alacant. Durante el mismo los agentes tomaron los datos a un ocupante de un vehículo de alquiler, descubriendo su veradera identidad.

Y es que tras realizar las verificaciones pertinentes, los agentes de la Benemérita descubrieron que el hombre tenía una Orden Internacional de Detención a través de la Interpol, por lo que procedieron a su detención, instruyendo las diligencias correspondientes para su puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el proceso de extradición.

Según la información de la orden, el detenido se encontraba relacionado con delitos de asesinato, tráfico de armas y material explosivo, falsedad documental y abuso de poder.

Con esta actuación, la Guardia Civil destaca la importancia de los servicios preventivos de seguridad ciudadana, que permiten detectar y poner a disposición judicial a fugitivos de alta peligrosidad, así como la eficacia de los mecanismos de cooperación policial internacional que facilitan la localización y detención de personas buscadas por la comisión de delitos graves.

