Imagen de archivo de la Policía Nacional en Benidorm. PN

Cazan en un hotel de Benidorm a un fugitivo buscado en Reino Unido por dos delitos de autoridad sexual

El hombre, de 44 años, fue condenado a diez años de cárcel en Londres por estos hechos que ocurrieron en el 2020

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:58

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en un complejo hotelero de Benidorm a un fugitivo buscado por las autoridades de Reino Unido por dos delitos de agresión sexual. El hombre, de 44 años, tenía en vigor una Orden Internacional de Detención por estos delitos cometidos en el 2020 y que le conllevaron una pena de prisión de 10 años.

Según informan fuentes del caso, la detención se produjo por una patrulla de seguridad ciudadana, que se encontraba llevando a cabo lavores de prevención. Los agentes dieron con un individuo en un complejo hotelero de la ciudad que mostraba un comportamiento huidizo ante la presencia de los agentes, lo que levantó las sospechas.

Los efectivos trataron de identificarlo, pero este no llevaba ningún tipo de documentación, por lo que fue acompañado por los agentes a su habitación, averiguando posteriormente que el mismo estaba siendo buscado por las autoridades británicas.

Tras diversas pesquisas los agentes corroboraron que el individuo tenía una orden de detención emitida el día 12 de noviembre por dos delitos de agresión sexual. El detenido fue condenado por una agresión sexual en Londres ocurrida en el 2020, y por otro hecho delictivo de la misma naturaleza cometido poco después. El hombre fue puesto en libertad bajo fianza, vulnerando la obligación que la autoridad judicial le impuso para personarse en un juicio programado en fechas recientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

