Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un fugitivo internacional que llevaba oculto de la Justicia desde 2018 La Policía Nacional lo detuvo cuando iba a recoger a un familiar que acababa de aterrizar desde Lituania

Alejandro Hernández Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:30

La Policía Nacional ha puesto punto y final a la aventura de un fugitivo lituano que llevaba en paradero desconocido desde junio de 2018 tras arrestarlo en el aeropuerto de Alicante-Elche. Sobre el prófugo, de 30 años, pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por un delito de robo con violencia, por el que se enfrentaba a una pena de seis años de prisión, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante.

El operativo para cazar al fugitivo comenzó cuando la Policía Nacional, a través de los organismos de Cooperación Policial Internacional, recibió información sobre que un ciudadano de origen lituano, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega, podía estar escondido en la provincia de Alicante.

Analizada toda la información, el prófugo fue localizado y detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando se disponía a recoger a unos familiares que llegaban de un vuelo procedente de su país.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el año 2017, en Lituania. El huido, junto con otras personas, cometió un robo con violencia con el que causó graves daños de salud a la víctima y le sustrajo dos teléfonos móviles, uno de ellos valorado en más de 500 euros.

Ahora, tras la práctica de las diligencias policiales, el detenido ha pasado disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.