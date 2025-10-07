Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de la Policía Nacional. PN

Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública

El varón utilizó de manera fraudulenta cartas de invitación y empadronó a sus familiares en su domicilio | Una vez conseguido, su progenitora solicitó la tarjeta sanitaria y llevó a cabo el tratamiento

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 10:00

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Alicante por traer de manera irregular a sus padres a España. El varón utilizó de manera fraudulenta las cartas de invitación, cuando la intención real era que se quedasen permanentemente en el país.

Una vez llegados a España, el arrestado empadronó a ambos en su domicilio, pudiendo solicitar su madre la tarjeta sanitaria a la Seguridad Social y accediendo a un tratamiento en la sanidad pública por valor de más de 9.000 euros, según detallan fuentes de la investigación.

La operación tuvo su inicio tras tener conocimiento los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante, de que una persona estaría intentando traer a España de manera ilegal a unos familiares mediante el uso fraudulento de las cartas de invitación.

En la documentación presentada por el investigado en su solicitud para ambas cartas de invitación, figuraba junto a su empadronamiento también el de sus padres, por lo que «había una intención clara de que al llegar a España no cumplieran con el plazo máximo de estancia de 90 días que establece la carta de invitación», explican los investigadores. Por lo tanto, la intención real era la de quedarse definitivamente en el país.

Tras realizar diversas gestiones, la Policía Nacional comprobó que los padres del investigado no abandonaron el país en su fecha límite, encontrándose en situación irregular en España y cometiendo una infracción grae de la Ley de Extranjería. Ademas, al haber ayudado a ello, el investigado había cometido un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Además, durante la estancia de la madre en España, y al permitir el arrestado el empadronamiento de ambos en su domcilio, esta solicitó la tarjeta sanitaria e inició un tratamiento médico en la sanidad pública por 9.000 euros. Por ello fue localizado y detenido por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social.

Además, los agentes tuvieron constancia que el detenido tenía intención de repetir el proceso, ya que había solicitado dos cartas de invitación para sus dos hermanas. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición delJuzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alicante.

