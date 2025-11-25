Explotada sexualmente por hasta cuatro personas que se quedaban su dinero y le daban drogas para alargar las jornadas La Policía Nacional ha arrestado a los cuatro sospechosos en Benidorm y L'Alfàs tras la denuncia de la mujer

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 09:47

La denuncia de una mujer explotada sexualmente en Benidorm y L'Alfàs del Pi ha terminado con la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer de entre 33 y 74 años, como presuntos autores de delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública. Y es que los detenidos presuntamente habían incitado a la prostitución a la víctima, de la que se quedaban todo el dinero, le suministraban sustancias estupefacientes para alargar las jornadas e, incluso, le pedían que vendiera fármacos potenciadores sexuales a los clientes.

Una situación que llevó a la víctima a denunciar su situación en la Comisaría de Policía Nacional de Benidorm, tras ser asistida por una ONG especializada en la atención a mujeres del entorno de la prostitución. En su declaración, manifestó que había llegado a España en octubre de 2024 y se alojó en casa de un familiar.

A los quince días comenzó a trabajar en L'Alfàs del Pi cuidando a personas mayores. Durante ese tiempo conoció a un varón con el que inició una relación de amistad y convivencia. Tras finalizar la convivencia, el hombre retuvo su pasaporte y le propuso ejercer la prostitución, publicando anuncios con su imagen para captar clientes. La víctima llegó a realizar un servicio sexual sin recibir remuneración alguna, ya que el varón se quedó con los beneficios.

Poco después conoció a una pareja, un hombre y una mujer, que la animaron a ejercer nuevamente la prostitución. Junto con la pareja captaban a los clientes en los alrededores de la vivienda donde la víctima prestaba los servicios sexuales. El hombre y la mujer se encargaban de recaudar el dinero obtenido, además de suministrarle sustancias estupefacientes para prolongar las jornadas y mantener la actividad. En algunas ocasiones, los pagos se realizaban con drogas, las cuales eran también retenidas por la pareja.

Durante este periodo, uno de los clientes habituales, amigo de la pareja, le propuso continuar ejerciendo la prostitución bajo su supervisión. Llegaron a un acuerdo para repartir las ganancias a partes iguales. Además, la victima debía vender sustancias estupefacientes y potenciadoras de la sexualidad a todo cliente que se lo pidiera. Pero tampoco. En poco tiempo, este hombre pasó a ejercer un control total sobre la víctima, imponiendo horarios, restringiendo su libertad, exigiendo disponibilidad permanente, llegando a obligarla a trabajar sin descanso y a practicar sexo con él. Además, se apropiaba del dinero que obtenía por los servicios.

Las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Alicante y Benidorm coordinaron las pesquisas que permitieron identificar a los cuatro presuntos responsables. Se llevaron a cabo las detenciones en L'Alfàs del Pi y Benidorm. Uno de los arrestados tenía en vigor una reclamación judicial cuando fue detenido.

Durante la operación se realizaron dos inspecciones en los lugares donde la víctima había sido explotada sexualmente, sin que se localizaran otras posibles víctimas. Los agentes comprobaron que cada uno de los detenidos había intervenido en diferentes fases del proceso de explotación, actuando con conocimiento de la situación y con ánimo de obtener un beneficio económico.

Los cuatro detenidos están siendo investigados por delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm, pasando uno de los arrestados a disposición judicial.