Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del fugitivo y las identidades falsas para evitar ser arrestado. TA

El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello

La Policía Local lo interceptó cuando circulaba en un vehículo de alta gama por las calles del municipio

A.H.

El Campello

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Circulaba con un vehículo de alta gama sin seguro por las calles de El Campello y con una identidad falsa para evitar su arresto. El conductor, de nacionalidad argelina y que estaba reclamado por un juzgado de Almería, fue interceptado por la Policía Local.

El caso se registró el pasado viernes, 7 de noviembre, cuando una patrulla del cuerpo municipal interceptó un turismo de alta gama con matrícula francesa. El vehículo carecía de seguro obligatorio, por lo que se procedió a su retirada y traslado al depósito.

En el momento de la inmovilización, el conductor manifestó que el coche era de un amigo suyo, aportando una carta de identidad y un permiso de conducir francés. Los agentes pudieron constatar que sobre el titular real del coche constaba una orden de detención por un juzgado de Almería.

Al día siguiente, el sospechoso se personó en dependencias policiales con otra documentación para intentar retirar el coche. Las gestiones policiales confirmaron que, tanto el permiso de conducir como la carta de identidad, eran falsificaciones «muy bien trabajadas».

Con el caso ya en manos del juzgado, al implicado se le atribuye falsedad documental por presentar identidades manipuladas para intentar recuperar el turismo, una acusación que se suma a la orden de detención que tenía pendiente en Almería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  2. 2 Cuenta atrás para la Feria de Navidad de Alicante: fechas y horarios
  3. 3 Locura total por ver a Argentina entrenar en Elche: agotadas las 20.000 invitaciones
  4. 4 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década
  5. 5 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  6. 6 Cae en la provincia de Alicante una red que explotaba sexualmente a mujeres captadas en Colombia
  7. 7 La hoguera Ángeles-Felipe Bergé celebra el primer gran mercadillo solidario de la Navidad en Alicante
  8. 8 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  9. 9 Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central
  10. 10 El mercadillo de Babel, en Alicante, cambia de calles por las obras del nuevo parking municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello

El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello