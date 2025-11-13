El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello La Policía Local lo interceptó cuando circulaba en un vehículo de alta gama por las calles del municipio

Circulaba con un vehículo de alta gama sin seguro por las calles de El Campello y con una identidad falsa para evitar su arresto. El conductor, de nacionalidad argelina y que estaba reclamado por un juzgado de Almería, fue interceptado por la Policía Local.

El caso se registró el pasado viernes, 7 de noviembre, cuando una patrulla del cuerpo municipal interceptó un turismo de alta gama con matrícula francesa. El vehículo carecía de seguro obligatorio, por lo que se procedió a su retirada y traslado al depósito.

En el momento de la inmovilización, el conductor manifestó que el coche era de un amigo suyo, aportando una carta de identidad y un permiso de conducir francés. Los agentes pudieron constatar que sobre el titular real del coche constaba una orden de detención por un juzgado de Almería.

Al día siguiente, el sospechoso se personó en dependencias policiales con otra documentación para intentar retirar el coche. Las gestiones policiales confirmaron que, tanto el permiso de conducir como la carta de identidad, eran falsificaciones «muy bien trabajadas».

Con el caso ya en manos del juzgado, al implicado se le atribuye falsedad documental por presentar identidades manipuladas para intentar recuperar el turismo, una acusación que se suma a la orden de detención que tenía pendiente en Almería.

