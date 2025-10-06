Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Droga incautada y encontrada en la maleta. GC

Cazan a una joven que iba a embarcar hacia Baleares desde el puerto de Dénia con 18 kilos de hachís en una bolsa de deporte

La Guardia Civil detectó varias irregularidades en el control del vehículo en el que viajaba la detenida, de 21 años, lo que llevó a registrarlo y encontrar 17 paquetes de droga ocultos en una mochila

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:25

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia a una mujer de 21 años que se disponía a embarcar hacia Baleares con 18 kilos de hachís en una bolsa de deporte. La joven llevaba dentro de su coche esta mochila con 17 paquetes envasados al vacío con la droga en su interior.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre durante un dispositivo realizado por los agentes de la Selección de Fiscal y Fronteras de la Benemérita destinados en el puerto de Dénia. Los agentes se encontraban realizando un control de prevención de contrabando y tráfico de drogas cuando detectaron un vehículo sospechoso con destino Baleares.

Según fuentes de la investigación, los efectivos encontraron varias irregularidades durante el control, detectando incoherencias ente la documentación presentada y los datos del coche, además de que carecía de seguro obligatorio. Esto llevó a los agentes a realizar un registro más exhaustivo.

En el interior encontraron una bolsa de deporte con 17 paquetes envasados al vacío y, al analizar el contenido, comprobaron que la sustancia se trataba de hachís, arrojando un peso de casi 18 kilos y procediendo inmediatamente a la detención de la sospechosa.

La detenida, una mujer de 21 años, a la que se le imputa un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Dénia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares, entre ellas comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio radical del tiempo en Alicante: las lluvias vuelven este lunes y anticipan una posible dana para el puente
  2. 2 Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo
  3. 3 Brutal accidente en la AP-7 de Alicante: un coche destrozado deja dos heridos, uno atrapado entre los hierros
  4. 4 El Ayuntamiento negocia con Vox un refuerzo de la limpieza
  5. 5 Horas decisivas para el futuro de Rubén Torrecilla en el Hércules CF
  6. 6 Pillados tras el chapuzón: tres detenidos en Alicante por robar el bolso a una bañista en el Postiguet
  7. 7 Manifestación sobre dos ruedas en Alicante: los motoristas se rebelan contra la DGT
  8. 8 Segundo accidente de tráfico en menos de 24 horas en Alicante tras un choque frontal en la carretera de les Rotes
  9. 9 Cortes de luz en Alicante: hasta seis horas sin suministro en una treintena de edificios
  10. 10 La mejor brasa del Mediterráneo se enciende en el sur de Alicante: «Es la forma de cocinar más ancestral»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cazan a una joven que iba a embarcar hacia Baleares desde el puerto de Dénia con 18 kilos de hachís en una bolsa de deporte

Cazan a una joven que iba a embarcar hacia Baleares desde el puerto de Dénia con 18 kilos de hachís en una bolsa de deporte