Cazan a una joven que iba a embarcar hacia Baleares desde el puerto de Dénia con 18 kilos de hachís en una bolsa de deporte La Guardia Civil detectó varias irregularidades en el control del vehículo en el que viajaba la detenida, de 21 años, lo que llevó a registrarlo y encontrar 17 paquetes de droga ocultos en una mochila

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 11:25

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia a una mujer de 21 años que se disponía a embarcar hacia Baleares con 18 kilos de hachís en una bolsa de deporte. La joven llevaba dentro de su coche esta mochila con 17 paquetes envasados al vacío con la droga en su interior.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre durante un dispositivo realizado por los agentes de la Selección de Fiscal y Fronteras de la Benemérita destinados en el puerto de Dénia. Los agentes se encontraban realizando un control de prevención de contrabando y tráfico de drogas cuando detectaron un vehículo sospechoso con destino Baleares.

Según fuentes de la investigación, los efectivos encontraron varias irregularidades durante el control, detectando incoherencias ente la documentación presentada y los datos del coche, además de que carecía de seguro obligatorio. Esto llevó a los agentes a realizar un registro más exhaustivo.

En el interior encontraron una bolsa de deporte con 17 paquetes envasados al vacío y, al analizar el contenido, comprobaron que la sustancia se trataba de hachís, arrojando un peso de casi 18 kilos y procediendo inmediatamente a la detención de la sospechosa.

La detenida, una mujer de 21 años, a la que se le imputa un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Dénia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares, entre ellas comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte.