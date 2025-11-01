Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas tiran escombros en El Campello. AEC

Una visita a El Campello «más cara que unas vacaciones en el Caribe»: la multa a la que se enfrentan por tirar muebles al contenedor

La Policía Local identificó a los infractores, que venían desde Alicante en una furgoneta con la ITV caducada | Descargaron residuos y vertidos ilegales en una zona de Muchavista

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

«La visita a El Campello les ha salido más cara que unas vacaciones al Caribe». Así ironiza el Ayuntamiento de la localidad en sus redes sociales tras imponer una cuantiosa multa a unos infractores por vertidos ilegales en la zona de Muchavista.

Fueron los propios vecinos los que alertaron de que dos personas estaban descargando una furgoneta repleta de muebles y otros residuos en una zona de contenedores, una práctica ilegal si no se notifica y si se hace fuera del horario permitido y en contenedores cuyo uso no es el apropiado.

Así, una vecina de Muchavista alertóa la Policía Local tras presenciar «cómo los ocupantes de una furgoneta descargaban muebles y resiudos junto a los contenedores, llegando uno de ellos incluso a rebosar», explican desde el consistorio.

Gracias al aviso la policía pudo revisar las cámaras munciipales e identificar al vehículo, el cual llegó desde Alicante cargado y se fue de vuelta vacío. Además, la furgoneta tenía la ITV caducada. Es por ello que la Policía Local de El Campello ha impuesto a los infractores una multa de 700 euros. «La visita a El Campello les ha salido más cara que unas vacaciones en el Caribe», ironiza el Ayuntamiento en su post de Facebook.

El consistorio carga duramente contra el vertido ilegal, que se realiza sin comunicar el depósito a FCC, fuera del horario permitido y en contenedores destinados a otro uso. A lo que se le suma «la ITV caducada, para rematar».

AEC

El Ayuntamiento agradece la colaboración vecinal y el trabajo del cuerpo de seguridad municipal e insta a «seguir protegiendo nuestro municipio, entre todos mantenemos El Campello limpio y bonito».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ryanair estrena su nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal
  3. 3 Torrecilla quiere al argelino Puch en el Hércules
  4. 4 El puerto de Alicante repinta de blanco las fachadas de su antiguo varadero y transforma la imagen del frente marítimo
  5. 5 Fiestas de Halloween, barbacoas y mascletà en la agenda de las Hogueras de Alicante
  6. 6 La Policía de este municipio de Alicante pide una noche de Halloween sin navajas ni motosierras
  7. 7 Un robo en Alicante destapa una trama de exportación ilegal de coches de alta gama
  8. 8 Alicante recupera las actividades en los centros de mayores y pone en marcha una nueva jefatura
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este viernes 31 de octubre en Alicante
  10. 10 Pillado el joven incendiario de contenedores en El Campello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Una visita a El Campello «más cara que unas vacaciones en el Caribe»: la multa a la que se enfrentan por tirar muebles al contenedor

Una visita a El Campello «más cara que unas vacaciones en el Caribe»: la multa a la que se enfrentan por tirar muebles al contenedor