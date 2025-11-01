Una visita a El Campello «más cara que unas vacaciones en el Caribe»: la multa a la que se enfrentan por tirar muebles al contenedor La Policía Local identificó a los infractores, que venían desde Alicante en una furgoneta con la ITV caducada | Descargaron residuos y vertidos ilegales en una zona de Muchavista

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

«La visita a El Campello les ha salido más cara que unas vacaciones al Caribe». Así ironiza el Ayuntamiento de la localidad en sus redes sociales tras imponer una cuantiosa multa a unos infractores por vertidos ilegales en la zona de Muchavista.

Fueron los propios vecinos los que alertaron de que dos personas estaban descargando una furgoneta repleta de muebles y otros residuos en una zona de contenedores, una práctica ilegal si no se notifica y si se hace fuera del horario permitido y en contenedores cuyo uso no es el apropiado.

Así, una vecina de Muchavista alertóa la Policía Local tras presenciar «cómo los ocupantes de una furgoneta descargaban muebles y resiudos junto a los contenedores, llegando uno de ellos incluso a rebosar», explican desde el consistorio.

Gracias al aviso la policía pudo revisar las cámaras munciipales e identificar al vehículo, el cual llegó desde Alicante cargado y se fue de vuelta vacío. Además, la furgoneta tenía la ITV caducada. Es por ello que la Policía Local de El Campello ha impuesto a los infractores una multa de 700 euros. «La visita a El Campello les ha salido más cara que unas vacaciones en el Caribe», ironiza el Ayuntamiento en su post de Facebook.

El consistorio carga duramente contra el vertido ilegal, que se realiza sin comunicar el depósito a FCC, fuera del horario permitido y en contenedores destinados a otro uso. A lo que se le suma «la ITV caducada, para rematar».

Ampliar AEC

El Ayuntamiento agradece la colaboración vecinal y el trabajo del cuerpo de seguridad municipal e insta a «seguir protegiendo nuestro municipio, entre todos mantenemos El Campello limpio y bonito».