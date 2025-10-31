Detienen en el aeropuerto de Alicante-Elche a una fugitiva polaca buscada por estafar 6.000 euros haciéndose pasar por empleada de un banco La joven, de 27 años, fue interceptada tras llegar a la terminal de Alicante en un vuelo procedente de Irlanda | Se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 10:04

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a una fugitiva polaca buscada por un delito de estafa cometido en el año 2022. La joven, de 27 años, se hizo pasar por una empleada del banco, junto con otras personas, para apropiarse de 25.400 zloty polaco (casi 6.000 euros) de la víctima.

Según fuentes policiales, la fugitiva fue detenida tras recibir los agentes encargados de la inspección y control de entrada de pasajeros del aeropuerto alicantino información de que esta fugitiva viajaba en un vuelo procedente de Irlanda.

Sobre esta pasajera pesaba una Orden Europea de Detención por parte de las autoridades de Polonia. Una vez aterrizó el vuelo los agentes comprobaron en las bases de datos policiales y corroboraron que dicha orden estaba vigente desde septiembre del 2023, por lo que llevaron a cabo su detención.

Los hechos por los que era buscada fueron cometidos en el 2022, en la localidad polaca de Poraz. La fugitiva, junto a otro grupo de personas, se hicieron pasar por trabajadores de un banco para engañar a un tercero, haciéndole creer que su cuenta había sido robada. Así, consiguieron que transfiriese el dinero a otra cuenta, la cual estaba al nombre de los estafadores, consiguiendo casi 6.000 euros. Por estos hechos se enfrenta a una pena máxima de ocho años de prisión.

La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

