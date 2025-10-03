Detienen en Dénia a un fugitivo buscado en Austria por explotar sexualmente a mujeres extranjeras El delincuente, de 36 años, pertenecía a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y se encargaba dentro de la organización de transportar a las víctimas, así como de alojar a una de ellas | Se enfrenta a 10 años de prisión en el país reclamante

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 3 de octubre 2025, 10:11 | Actualizado 10:31h.

La Policía Nacional ha cazado en Dénia a un fugitivo uruguayo reclamado por las autoridades de Austria por un delito de trata de seres humanos. El sujeto, de 36 años, pertenecía a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en situación vulnerable, según detallan fuentes policiales.

El fugitivo, sobre el que recaía una orden europea de detención y entrega (OEDE), se escondía en Dénia. A través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial, se tuvo conocimiento de que, un varón reclamado por Austria podría estar residiendo en dicha localidad.

El prófugo, uruguayo de nacimiento, estaba reclamado por haber cometido en 2024 actos de explotación sexual y laboral de tres mujeres de origen colombiano y tiene aparejada una pena máxima de diez años en prisión. Según la propia orden de detención, los miembros de la organización criminal, de la que era componente, habían intimidado a las víctimas, de las que se aprovechaban de su difícil situación al no tener ingresos suficientes para el día a día ni trabajo ni alojamiento.

El arrestado se encargaba de transportar a las víctimas de un lugar a otro, además de dar alojamiento a una de las mujeres explotadas sexualmente. Por este motivo, la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, iniciaron las gestiones relativas a la averiguación del actual paradero del fugitivo y, sobre la base de los datos aportados por la unidad central mencionada, establecieron un dispositivo policial de búsqueda en esa localidad.

Finalmente, gracias al dispositivo policial, los agentes encargados de la investigación, localizaron y detuvieron al reclamado quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.