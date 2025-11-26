Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Uno de los investigadores junto al cobre recuperado en Massanassa. GC

Detenido en Ibi un trabajador de la UTE encargada de las obras ferroviarias de acceso a Valencia por el robo de cobre

La Guardia Civil arresta a otro operario en Paiporta e investiga a tres más por desviar y vender el material sustraído

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Ibi

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:08

El robo de cobre perpetrado en una las obras ferroviarias del canal de acceso a Valencia ha llevado a la Guardia Civil a Ibi, donde ha detenido a uno de los presuntos autores: un empleado de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria, según han confirmado desde el Instituto Armado.

El rastreo comenzó semanas atrás, cuando agentes del Equipo ROCA de Paiporta localizaron en una planta de recuperación de metales de Massanassa un lote de material altamente específico: fragmentos de catenaria idénticos a los instalados en el canal de acceso ferroviario a Valencia.

Aquello arrojó luz sobre una trama incipiente que, en apariencia, no pasaba de un hallazgo aislado. La empresa gestora de la obra negó cualquier retirada programada y el descubrimiento abrió un vericueto de indicios que acabaría revelando un saqueo interno sostenido en el tiempo.

Las pesquisas desvelaron que varios empleados aprovechaban su condición de personal autorizado para moverse sin restricciones por áreas sensibles de la infraestructura. Durante la jornada laboral, y sin levantar sospechas, extraían tramos de cobre y los trasladaban con vehículos y herramientas de la propia obra hasta distintos centros de reciclaje.

Las ventas detectadas ascienden a 23.000 euros, aunque los investigadores no descartan que la cuantía real sea mayor, al existir una retahíla de operaciones aún por analizar.

'Modus operandi'

El grupo actuaba con un método tan rudimentario como eficaz. Parte del material se introducía en el circuito comercial utilizando documentación de compañeros ajenos a la trama, una maniobra que, según los agentes encargados del caso, buscaba dificultar la trazabilidad de las operaciones y mantener una asepsia administrativa que ocultara la actividad ilícita. Entre los investigados figuran también dos encargados de obra, considerados piezas clave en la logística del desvío de material.

A su vez, según se ha podido averiguar durante la investigación, los encargados de obra hacían uso de la documentación de otros trabajadores, sin autorización de estos, para ocultar su identidad en las ventas del material. Los encargados de la obra también han sido detenidos como presuntos autores de la usurpación de identidad, por hacer uso de la documentación de los trabajadores sin autorización de estos.

La operación, bautizada como 'Sotvial', ha permitido recuperar 1.150 kilos de cobre en centros de Massanassa y Paterna. Todo el material ha sido devuelto a la empresa perjudicada. Junto al detenido en Ibi, los agentes han arrestado a otro trabajador en Paiporta y han puesto bajo investigación a tres miembros más de la plantilla. El operativo deja al descubierto una rémora interna que se habría beneficiado de la vulnerabilidad del sistema de control en la obra.

Los capturados, de 41 y 63 años, son de nacionalidades peruana y española. En el caso de los investigados, de 47, 52 y 53 años, figuran ciudadanos bolivianos y españoles.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valencia, que deberá dilucidar ahora el alcance penal de los hechos. A los implicados se les atribuyen delitos de hurto continuado y usurpación de estado civil.

